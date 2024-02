Krzysztof Stanowski postanowił opublikować w mediach społecznościowych wiadomość SMS, jaką przesłał mu dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Treść wiadomości, a dokładnie jej język może zaskakiwać.

Krzysztof Stanowski znalazł się w ostatnich tygodniach na fali. Założony przez niego Kanał Zero okazał się wielkim sukcesem i przynosi duże zyski. Nic zatem dziwnego, że jego powodzenie wzbudziło zainteresowanie innych mediów.

Okazuje się, że na łamach „Gazety Wyborczej” pojawi się niebawem tekst na jego temat. Krzysztof Stanowski chyba nie jest zachwycony tym faktem, bo postanowił opublikować w mediach społecznościowych wiadomość od dziennikarza „GW”, który żalił się, że założyciel Kanału Zero nie chce wypowiedzieć się na potrzeby jego artykułu.

„Już powoli kończę ten tekst o Panu i widzę że zlewa mnie pan nadal po całości. To może jednak jakieś pytania mailem chociaż?” – napisał dziennikarz „GW” w wiadomości do Stanowskiego. Ten nie krył zaskoczenia poziomem języka jego rozmówcy. „Przepraszam, jakimś dziwnym językiem pan do mnie pisze. Myślę, że pan się podszywa pod dziennikarza albo chciał to wysłać do jakiegoś kumpla. Traktuję to jako pomyłkę albo dowcip” – odpisał Stanowski.

Dziwne te prośby o rozmowę ze strony dziennikarza Gazety Wyborczej. pic.twitter.com/cBO5stYTWc — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) February 28, 2024

„Dziwne te prośby o rozmowę ze strony dziennikarza Gazety Wyborczej” – skomentował Stanowski na X.

