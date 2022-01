Jest naprawdę gorąco! Krzysztof Stanowski opublikował nagranie z wizyty w Wieluniu. Na miejscu spotkał się z burmistrzem tego miasta oraz… Marcinem Najmanem.

Stanowski udał się do Wielunia, by spotkać się z burmistrzem tego miasta. To tam zorganizowana ma zostać bowiem gala MMA-VIP firmowanej przez Marcina Najmana, a wcześniej przez Andrzeja Zielińskiego, znanego jako „Słowik”, czyli byłego gangstera pruszkowskiego.

Gdy Stanowski przybył do Wielunia przed budynkiem magistratu powitał go Marcin Najman. Panowie wdali się w długą dyskusję, którą uwieczniono w nagraniu zamieszczonym na profilu Kanału Sportowego w serwisie YouTube. Na filmie widać, że wizyta dziennikarza wywołała ogromne poruszenie. Przed budynkiem urzędu zebrały się bowiem media, ale także duża grupa policji.

Po rozmowie z Najmanem Stanowski udał się do pokoju burmistrza. Tam miała miejsce dość osobliwa rozmowa. Burmistrz postanowił bowiem wręczyć Stanowskiemu „puchar na zachętę”, którego dziennikarz nie przyjął. Zapytał za to, czy to „miało być śmieszne?”.

Na koniec rozmowy burmistrz Wielunia sugerował, aby Stanowski i Najman, który przyszedł do pokoju, podali sobie ręce. Stanowski odmówił i chciał opuścić pomieszczenie. Wówczas burmistrz zaszedł mu drogę i przez chwilą próbował go powstrzymać przed wyjściem z pokoju. Nalegał, by ten podał Najmanowi rękę. Na nic się to zdało, popularny „Stano” nie zdecydował się na taki gest.