Dzieci i młodzież szkolna nie powinna przebywać na terenie centrów handlowych – mówi rzeczniczka łódzkiej Straży Miejskiej Joanna Prasnowska. Portal „Dziennik Łódzki” informuje o kontrolach młodych osób przebywających w galeriach.

Władze Polski starają się zminimalizować zasięg koronawirusa. W związku z zagrożeniem, premier Mateusz Morawiecki zdecydował o zamknięciu placówek oświatowych co najmniej na okres dwóch tygodni. Uczniowie zareagowali wybuchem radości, część planowała już, jak spędzić „dodatkowe ferie”.

Jednak minister zdrowia Łukasz Szumowski przestrzega przed lekkomyślnością. – To nie jest czas na zabawę, ferie i czas wolny – podkreślił w rozmowie z TVP Info. W tym kontekście minister przypomniał, że zachowanie młodych ludzi we Włoszech przyczyniło się do gwałtownego rozwoju epidemii. – Oni spędzali ten czas właśnie w klubach, właśnie na imprezach. Efekt widzimy: załamanie się służby zdrowia, zgony – zaznaczył.

Przede wszystkim odpowiedzialność. Straż Miejska legitymuje nastolatków w galeriach handlowych

W związku z zagrożeniem pojawił się pomysł, aby służby kontrolowały miejsca, w których młodzież lubi spędzać wolny czas. Tak dzieje się m.in. w Łodzi, gdzie nastolatkowie przebywający w galeriach handlowych są kontrolowani przez Straż Miejską.

-Dzieci i młodzież szkolna nie powinna przebywać na terenie centrów handlowych – tłumaczy w rozmowie z „Dziennikiem Łódzkim” Joanna Prasnowska, rzeczniczka Straży Miejskiej. Funkcjonariusze pytają uczniów, dlaczego nie stosują się do zaleceń rządu i służb sanitarnych. Mają prawo wylegitymowania nieletnich i przekazania informacji do rodziców i szkoły.

Na podobny krok zdecydowały się także władze innych miast, m.in Lublina. W galeriach można spotkać patrole Straży Miejskiej. – Będą zwracać uwagę obecnej tam młodzieży, że w obecnej sytuacji przebywanie w takich miejscach jest nierozsądne i może być niebezpieczne z powodu zagrożenia koronawirusem – podkreślił prezydent miasta Krzysztof Żuk.

Straż Miejską spotkać można również w galerii handlowej w Rybniku. – Dzieci i młodzież powinny zostać w tym czasie w domach i w miarę możliwości kontynuować naukę samodzielnie – informuje urząd miasta.

Rybnicka Straż Miejska będzie kontrolować i legitymować młodzież przebywającą na terenie galerii handlowych.

– Informacje przekazywane będą do dyrektorów szkół, którzy wobec młodzieży wyciągać będą konsekwencje. Dzieci i młodzież powinny zostać w tym czasie w domach. 🇵🇱 — WiadomościBliskoCiebie24 (@WBC241) March 12, 2020

Sądząc po komentarzach, internauci popierają takie działania. „Bardzo dobry pomysł” – pisze jeden z nich. ” Wprowadzić w całym kraju! Pracuje w galerii i jestem właśnie w pracy i to jak młodzież sobie chodzi… A jak zwróciłam uwagę grupce to patrzyli się jakbym powiedziała coś zabawnego” – dodaje ktoś inny.

Źródło: „Dziennik Łódzki”, „Dziennik Wschodni”, Rybnik, WBC24