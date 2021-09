Funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej dostrzegli uzbrojonych mężczyzn po stronie białoruskiej. – Ich umundurowanie i wyposażenie może wskazywać, że nie są to służby graniczne – czytamy w komunikacie. W sieci pojawiły się zdjęcia.

Napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej trwa już od kilku tygodni. 2 września na wniosek Rady Ministrów na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego wprowadzono stan wyjątkowy. Był to pierwszy przypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego przez polskie władze od czasu ogłoszenia stanu wojennego w 1981 roku.

Rządzący tłumaczą swoją decyzję względami bezpieczeństwa i ochrony przed prowokacjami reżimu Alaksandra Łukaszenki. Od momentu wprowadzenia stanu wyjątkowego na pograniczu obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa. Ze względu na ograniczenia w okolicy nie mogą się znajdować dziennikarze, a wszelkie informacje z terenów objętych stanem nadzwyczajnym pochodzą od służb i rządu.

W środę w mediach społecznościowych ukazały się niepokojące komunikaty. „Funkcjonariusze Straży Granicznej od dłuższego już czasu obserwują po stronie białoruskiej przy granicy z Polską funkcjonariuszy bądź żołnierzy, którzy nie byli wcześniej widziani przy tej granicy” – informuje SG. „Ich umundurowanie i wyposażenie może wskazywać, że nie są to służby graniczne” – dodają funkcjonariusze.

Funkcjonariusze Straży Granicznej od dłuższego już czasu obserwują po stronie białoruskiej🇧🇾 przy granicy z Polską funkcjonariuszy bądź żołnierzy, którzy nie byli wcześniej widziani przy tej granicy. Ich umundurowanie i wyposażenie może wskazywać, że nie są to służby graniczne. pic.twitter.com/7rmpX2Ye6I — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 22, 2021

Do komunikatu dołączono zdjęcia. Widać na nich umundurowanych mężczyzn. Z informacji polskich służb wynika, że mogą to być m.in. żołnierze białoruskich jednostek powietrzno-desantowych.

„Potwierdzam! W pasie przygranicznym z Polską identyfikowani są żołnierze m. in. jednostek powietrzno-desantowych, służby do zadań specjalnych PKG RB, czy OMONU. Niektórzy żołnierze dysponują m. in. karabinami snajperskimi” – poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych.

Potwierdzam! W pasie przygranicznym z Polską identyfikowani są żołnierze m. in. jednostek powietrzno-desantowych, służby do zadań specjalnych PKG RB, czy OMONU. Niektórzy żołnierze dysponują m. in. karabinami snajperskimi. 1/2 https://t.co/bqJZQxsz4d — Stanisław Żaryn (@StZaryn) September 22, 2021