Dramatyczne sceny przy ul. Głównej we Wrocławiu. Jak informują media powołujące się na Radio Wrocław, strzelanina zakończyła się śmiercią dwóch osób – mężczyzny i kobiety.

Komisarz Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji w rozmowie z Interią potwierdził, że zginęły dwie osoby. „We wtorek w godzinach porannych na ulicy Głównej we Wrocławiu doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym” – powiedział.

Jabłoński potwierdził, że doszło do zdarzenia kryminalnego, którym była strzelanina. Jak wyjaśnił, na obecnym etapie wszystko wskazuje na to, że doszło do rozszerzonego samobójstwa.

Śmierć poniósł mężczyzna w wieku 55 lat oraz kobieta w wieku 54 lat. Ofiary były Polakami.

Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczyli teren. Prowadzą działania zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy.

Źr. Interia