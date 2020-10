Na sile przybierają protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Wśród sędziów, którzy poparli wyrok, był prof. Jakub Stelina pracujący na Uniwersytecie Gdańskim. Jego wykład został przerwany, a jedna ze studentek wygłosiła oświadczenie.

Tysiące osób wyszło w ostatnich dniach na ulice polskich miast, by protestować przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Zakazuje on tzw. aborcji eugenicznej przeprowadzanej ze względu na ciężkiej uszkodzenie płodu.

Wśród osób popierających wyrok był prof. Jakub Stelina, sędzia pracujący na Uniwersytecie Gdańskim. W poniedziałek prowadził on wykład online, który został przerwany przez studentów. Jedna ze studentek, Oliwia Zamrzycka, odczytała oświadczenie.

Na nagraniu, które opublikowano w sieci, słychać bardzo mocne słowa pod adresem prof. Steliny. „Nie powinien Pan, tym bardziej jako mężczyzna, który nigdy w życiu nie nosił i nie będzie nosił w sobie dziecka, decydować o tym, czy ja mam dopuszczać się heroizmu i rodzić płód, dziecko posiadające tą czy inną wadę genetyczną” – powiedziała.

Studentka prawa zarzuciła prowadzącemu wykład brak człowieczeństwa i zaapelowała, by zrezygnował z pracy. „Jako studentka, a tym bardziej jako kobieta, nie wyobrażam sobie uczęszczania na zajęcia, a tym bardziej na egzamin do kogoś, kto kilka dni temu podeptał moje prawa. Dlatego apeluję do Pana o rezygnację z pracy na naszej uczelni. Być może jest Pan specjalistą z zakresu prawa pracy, jednak konstytucjonalista z Pana marny, a co najważniejsze mam wrażenie, że zapomniał Pan czym jest człowieczeństwo i właśnie tym motywuję swoją prośbę” – zaapelowała.

Nagranie z całej sytuacji można zobaczyć poniżej.

