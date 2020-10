Takiego oświadczenia w Telewizji Polskiej pewnie mało kto się spodziewał. Dziennikarz stacji Michał Cholewiński stwierdził, że nie rozumie, dlaczego wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł akurat teraz.

W całym kraju wybuchły gigantyczne protesty. Tysiące osób wyszło na ulice, by wyrazić swój sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakazuje tzw. aborcji eugenicznej. Ze względu na pandemię może to być szczególnie niebezpieczne.

Głos w sprawie zabrał Michał Cholewiński. Dziennikarz TVP Info prowadził program „Serwis Info” i po godzinie 14:00 jego gościem był Jakub Jałowiczor, publicysta „Gościa Niedzielnego”. Przed rozmową, prowadzący zdecydował się na krótkie oświadczenie. „Przyznam szczerze, nie będę odnosił się do sedna, do sentencji ani uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej rozmowie. To nie czas i nie miejsce” – zaczął.

Dziennikarz wprost stwierdził, że nie rozumie, dlaczego Trybunał Konstytucyjny wydał taki wyrok akurat w tym momencie. „Ja nie rozumiem, i to jest moje oświadczenie, nie rozumiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania, poważnych, innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę. Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie” – powiedział. „To jest moje oświadczenie, ja tego nie rozumiem” – dodał.

