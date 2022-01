W pełni zaszczepionych w Polsce jest blisko 70 proc. studentów, 82 proc. doktorantów i ponad 88 proc. nauczycieli akademickich – poinformowało PAP Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dane dotyczą tylko tych osób, które mają numer PESEL i szczepiły się w Polsce.

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, w pełni zaszczepiono ponad 21,3 mln osób. Oznacza to, że osoby te przyjęły dwie dawki preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.

Resort edukacji i nauki udostępnił PAP dane dotyczące zaszczepienia wśród społeczności akademickiej. Z przekazanych informacji wynika, że 69,5 proc. żaków przyjęło 2 dawki, a ok. 1,5 proc. – 1 dawkę.

W pełni zaszczepionych jest ok. 82 proc. doktorantów, w tym 82 proc. jest po 2 dawkach, a ok. 1 proc. po 1 dawce.

Najwyższy poziom zaszczepienia jest wśród nauczycieli akademickich, osób prowadzących zajęcia, działalność naukową i biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej – to osoby, których dane są gromadzone w Systemie POL-on. To repozytorium danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. W tej grupie zaszczepionych jest ok. 89 proc. osób, w tym 88,4 proc. przyjęło dwie dawki, a ok. 0,6 proc. jedną dawkę.

Dane przygotowane zostały we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. MEiN w przesłanym komunikacie sprecyzowało, że na podstawie zawartego porozumienia, Centrum e-ZDROWIE oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI-PIB) przeprowadziły weryfikację poziomu zaszczepienia w uczelniach. Weryfikacja została przeprowadzona na podstawie danych w Systemie POL-on i Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

MEiN podało, że w statystykach wzięto pod uwagę wyłącznie osoby posługujące się numerem PESEL i szczepiły się w Polsce. W przypadku pozostałych danych (w przeważającej części dotyczących cudzoziemców) nie ma pewności, że są to osoby niezaszczepione, gdyż mogły się szczepić w swoich krajach i nie musiały tego faktu zgłaszać.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Szymon Zdziebłowski