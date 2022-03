Instytucje naukowe z wielu krajów świata mogą włączyć się w praktyczną pomoc dla naukowców, profesorów i studentów z Ukrainy. „W ostatnich dniach pojawiło się wiele inicjatyw, oferujących konkretną pomoc i wsparcie” – przypomina w komunikacie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Do wsparcia ukraińskich naukowców i naukowczyń zaapelowała m.in. organizacja Science Europe, potępiając rosyjską napaść na Ukrainę. Organizacja, do której należy również Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, to stowarzyszenie ponad pięćdziesięciu instytucji naukowych finansujących lub prowadzących badania naukowe, z dwudziestu siedmiu krajów europejskich. Pełna treść apelu jest dostępna tutaj.

Jedną z takich inicjatyw jest też #ScienceForUkraine, inicjatywa na rzecz międzynarodowego praktycznego wsparcia dla ukraińskich naukowców, profesorów, studentów oferująca zakwaterowanie, możliwość dalszej nauki, pracy naukowej czy kontynuowania badań. Do działań mogą przyłączyć się wszelkie uczelnie oraz instytucje badawcze i naukowe. Aby przystąpić do inicjatywy, trzeba wypełnić formularz.

Akcja ta jest prowadzona również na Twitterze – kluczem jest hashtag #ScienceForUkraine. Ośrodki naukowe umieszczają hashtag w postach o formie wsparcia, które oferują – możliwości pracy na uczelni, udziału w projekcie badawczym lub zakwaterowaniu. Mapka z informacjami jest na bieżąco aktualizowana.

Również Polska Akademia Nauk wdrożyła nowy program wsparcia współpracy z Ukrainą. PAN pokryje koszty związane z podróżą i pobytem ukraińskich naukowców i naukowczyń w swoich jednostkach naukowych, oferując im trzymiesięczny pobyt w Polsce, z możliwością przedłużenia. Więcej informacji tutaj.

O przyjęcie ukraińskich naukowców do grupy badawczej lub zapewnienie im miejsca oraz materiałów i narzędzi do pracy oraz sfinansowanie stypendium lub wynagrodzenia apeluje Akademia Młodych Uczonych PAN do polskiego środowiska naukowego. Organizacja koordynuje działania w tym zakresie. O wsparciu AMU PAN więcej tutaj.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl