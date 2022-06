Dziewięcioro studentów i studentek m.in. z Warszawy, Wrocławia, Poznania i z Lublina, zostało wyróżnionych w różnych kategoriach w piątek Studenckimi Noblami 2022 – poinformowało Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS). Zwycięzcy każdej kategorii otrzymali nagrody w wysokości 5 000 zł.

Konkurs Studencki Nobel organizowany jest od 2009 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS). Umożliwia wyróżniającym się studentom prezentację osiągnięć naukowych i artystycznych. Zgłoszenia oceniane są zarówno przez profesorów polskich uczelni wyższych, jak i studentów.

„Pragniemy, by młodzi, zdolni badacze, artyści i działacze społeczni zostali docenieni za swój trud i ciężką pracę, jaką włożyli w rozwój swoich pasji i zainteresowań. Studencki Nobel to jedyny tego rodzaju konkurs, w którym to właśnie studenci tworzą dla swych kolegów i koleżanek możliwość zaprezentowania siebie i swoich dokonań” – przekazali organizatorzy. Podkreślono, że co roku liczba zgłoszeń mierzona jest w setkach.

W tym roku najlepsi studenci zmierzyli się w dziewięciu kategoriach.

W kategorii Nauki techniczne zwyciężył Paweł Gut – student Automatyki Przemysłowej i Robotyki na AGH. Brał udział w grancie finansowanym przez NCBR Samowzbudny Akustyczny System SAS do monitorowania poziomu bezpieczeństwa w wyrobiskach kopalnianych, który miał na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu diagnostycznego do badania kotew górniczych.

Natalia Komorowska okazała się najlepsza w kategorii Sztuka. Jest ona studentką Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. „To bardzo świadoma artystka, która od początku swojej edukacji wybrała szkło artystyczne. Efektem tego zaangażowania są dzieła o dużym walorze artystycznym, które doceniły również gremia specjalistów z zagranicy” – uzasadniono jej wybór.

W dziedzinie Dziennikarstwo i literatura wygrała Karolina Król – studentka filologii polskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania koncentrują się m.in. wokół badań nad poezją oraz problematyką Holokaustu. Zrealizowała dwa studenckie projekty grantowe.

Aleksandra Bandzerewicz otrzymała laur za działalności w dziedzinie Nauk przyrodniczych i energetyki. Jest studentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Jej prace badawcze dotyczą otrzymywania i badania nowych biomateriałów polimerowych do zastosowań medycznych, w szczególności rekonstrukcji uszkodzonych tkanek i narządów.

W kategorii Fizyka i astronomia najlepszy okazał się Karol Łukanowski, student Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zajmujący się optyką kwantową. Jest współautorem czterech artykułów opublikowanych w czasopismach wysokiej klasy takich jak IEEE Transactions on Communications, Physical Review A czy Optics Letters. Prace te dotyczyły między innymi kwantowych granic przepustowości linii światłowodowych oraz superrozdzielczości w obrazowaniu optycznym.

W dziedzinie Medycyna i farmacja wygrała Alicja Forma, która jest studentką V roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jest również doktorantką I roku w Szkole Doktorskiej tego samego uniwersytetu. Jest autorką i współautorką 39 artykułów naukowych, które znajdują zainteresowanie wśród innych naukowców i są już cytowane.

Paweł Bącal zwyciężył w kategorii Nauki społeczne. Laureat studiuje prawo i socjologię, a przed tym ukończył również studia z zakresu stosunków międzynarodowych. Wygłosił na konferencjach naukowych, głównie z obszaru nauk prawnych, 22 referaty poświęcone prawu europejskiemu. Opublikował 10 prac naukowych, w tym 8 artykułów w punktowanych czasopismach i dwa artykuły pomieszczone w monografiach wieloautorskich.

Laureatem w dziedzinie Nauki ekonomiczne w tym roku został Marceli Hązła. Opublikował ponad 10 artykułów, w większość samodzielnie. Jako ekonomista posiada licencje maklera papierów wartościowych wydawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Agata Szewczykowska okazała się najlepsza w kategorii Działalność społeczna. Jest osobą wszechstronną, ambitną i niezwykle zaangażowaną społecznie zarówno na polu lokalnym, ogólnokrajowym, jak również międzynarodowym – podkreślono w uzasadnieniu. Pozostaje od wielu lat aktywistką społeczną w wielu różnych organizacjach i instytucjach – podkreślono w uzasadnieniu.

Zwycięzcy każdej kategorii otrzymali nagrody w wysokości 5 000 zł ufundowane przez Santander Universidades. Studencki Nobel jest współfinansowany również przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Szymon Zdziebłowski