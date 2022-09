Gdy pogoda zaczyna się zmieniać, sandałki i mokasyny wędrują z powrotem na dno szafy, a my rozglądamy się za nowymi trendami oraz za kozakami, które będą królowały w naszych jesiennych stylizacjach. Jesień i zima to czas, w którym stawiamy na cieplejsze obuwie, które zapewni nam odpowiedni komfort. Ale czy mamy swoje miejsce modowych inspiracji? Wiele z nas bazuje na stylizacjach znanych osób, które obserwujemy na Instagramie.

Gdzie możemy założyć stylizację z kozakami?

Gdzie zazwyczaj zakładamy stylizację, w której główną rolę odgrywają kozaki? Dla wielu z nas ważna jest wygoda, ale istotny jest również wygląd butów. Najczęściej stawiamy na takie połączenie podczas ubioru do pracy, szkoły, a nawet na spotkanie ze znajomymi, z którymi wybierzemy się do kina czy teatru. Jak najbardziej w takich sytuacjach kozaki sprawdzą się znakomicie. Jedną z propozycji ubioru, który prezentuje się idealnie zarówno na randkę, jak i na wyjście ze znajomymi są kozaki na słupku za kolano, które najlepiej komponują się ze spódniczką, czarnymi rajstopami oraz koszulą. Jest to idealna stylizacja, która pozwoli nam czuć się swobodnie, a zarazem kobieco. Kozaki doskonale wyglądają również jako element tradycyjnego looku, czyli w połączeniu z dżinsami oraz golfem, co zapewni nam zarówno wygodę, jak i elegancki look. Jeśli planujemy luźne wyjście ze znajomymi, warto postawić na glany, dżinsy i luźną koszulkę. Rozglądasz się za najnowszymi modelami kozaków? Jeżeli chcesz znaleźć perełki, warto odwiedzić Zalando – www.zalando.pl/obuwie-damskie-kozaki i zapoznać się z najnowszymi modelami kolekcji jesienno-zimowej.

Stylizacje gwiazd i influencerek

Bardzo często inspirujemy się outfitami, które podpatrzyliśmy u gwiazd na Instagramie. Czy kozaki muszą być nudne? Otóż nie! Dowodem mogą być inspirujące stroje Julii Wieniawy. W jednej ze swoich stylizacji zaprezentowała się w klasycznej, czarnej wersji z dodatkiem połyskujących, idealnie dopasowanych kozaków do kostki z grubym obcasem. Jest to modne, a zarazem nowoczesne połączenie, które skradło serce wielu fanom Julii.

Również ostatnia propozycja innej znanej influencerki, Maffashion, która pojawiła się na Instagramie, robi rewelacyjne wrażenie. Wysokie czarne kowbojki i bardzo elegancka sukienka to kompozycja idealna. Jest to połączenie elegancji i swobodnego looku z dodatkiem, który doskonale dopełnił całość stylizacji.

Kozaki to świetne rozwiązanie w każdej stylizacji

Kozaki to bardzo wygodna, a zarazem elegancka alternatywa, która sprawdzi się w wielu dowolnych zestawieniach. Mamy ogromny wybór, różnorodne wysokości obcasa oraz inne elementy, które pozwolą nam idealnie dobrać obuwie do naszej stylizacji. Buty te mają również szeroką bazę kolorystyczną, którą dowolnie możemy skomponować z wybranym strojem, niezależnie czy jest to elegancki look, czy luźna opcja na spotkanie ze znajomymi. Zapewnij sobie perfekcyjne rozwiązanie na chłodniejsze dni w postaci kozaków, które doskonale dopasują się do wielu stylizacji. Poszukaj inspiracji na Instagramie i wyglądaj zjawiskowo podczas spotkania służbowego, randki, a nawet na luźnym spacerze. Przejdź na stronę Zalando, poznaj modowe inspiracje i zapoznaj się z ogromnym wyborem butów, które czekają na sezon jesienno-zimowy.

Materiał zewnętrzny partnera