Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan w wywiadach dla porannych programów telewizji NBC i ABC mówił o kryzysie na Ukrainie. Mówiąc o potencjalnej inwazji Rosjan na Ukrainę, stwierdził, że „rosyjskie plany zakładają skrajnie brutalny jej przebieg”.

Sullivan zapewnił, że Stany Zjednoczone deklarują gotowość do rozmów pokojowych. Zauważył jednak, że wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że Moskwa szykuje się do inwazji na pełną skalę. Według niego może do niej dojść „w ciągu najbliższych godzin lub dni”.

Czytaj także: Szef ukraińskiego MON ostrzega: „Będzie to pretekst do inwazji”

„Uważamy że każda operacja o tej skali, jaką według nas planują Rosjanie, będzie skrajnie brutalna (…) Ale mamy informacje wywiadowcze, które sugerują, że będzie to jeszcze większa forma brutalności, bo nie będzie to tylko wojna konwencjonalna między dwoma armiami” – powiedział Sullivan.

Słowa doradcy prezydenta Joe Bidena brzmią bardzo niepokojąco. „To będzie wojna prowadzona przez Rosję przeciwko Ukraińcom, by represjonować ich, zmiażdżyć ich, skrzywdzić ich” – mówił. Odniósł się w ten sposób m.in. do opisanego przez „Washington Post” listu ambasador USA przy ONZ Bathsheby Nell Crocker w Genewie do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, w którym napisała, że Rosja przygotowuje listę osób na Ukrainie przeznaczonych do aresztowania lub zabicia.

„Przekazaliśmy to do ONZ, bo uważamy, że świat musi się zmobilizować, by sprzeciwić się tej rosyjskiej agresji” – powiedział Sullivan. Zauważył, że „jedną z najważniejszych rzeczy, którą zrobił prezydent” Biden, było wysłanie dodatkowych sił USA do państw wschodniej flanki NATO, by pokazać, że USA będą „bronić każdego cala terytorium NATO”.

Czytaj także: Kolejne niepokojące nagranie z Rosji. Widać kolumnę pojazdów medycznych [WIDEO]

„Jeśli Rosja pójdzie dalej na zachód, na terytorium NATO, napotka pełną moc amerykańskiej i sojuszniczej potęgi” – zapowiedział Sullivan.

Źr. Polsat News