Marek Suski w rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie radia RMF FM mówił, że rząd nie porzucił planu podziału Mazowsza. Polityk zapowiedział, że stolicą nowego województwa mazowieckiego będzie Radom. Poseł zadeklarował, że jego partia jest zdeterminowana, by wprowadzić zmiany w życie.

Marek Suski odpowiada za projekt nowych przepisów wprowadzających zmiany na Mazowszu. „Myślę, że gdzieś połowa roku to byłby dobry termin” – zadeklarował pytany o potencjalny termin podziału Mazowsza. Stolica nowego województwa mazowieckiego ma znaleźć się w największym mieście na Mazowszu. „Największym miastem po Warszawie jest Radom” – stwierdził poseł.

Polityk przyznał, że nowy podział Mazowsza oznacza wcześniejsze wybory do sejmików wojewódzkich. Zapewnił jednak, że władze Warszawy nie muszą szykować się do wcześniejszych wyborów, bo tam ich nie będzie. „Do sejmiku, ale nie do władz Warszawy – prezydenta, Rady Warszawy czy dzielnic” – zapewnił Suski.

Poseł przyznał, że trwają ostatnie przygotowania do przedstawienia projektu przepisów w Sejmie. „Są w tej chwili ostatnie przygotowania do wniesienia go do Sejmu. Parę rzeczy jest niedopracowanych” – powiedział Suski. „Na przykład Koleje Mazowieckie, które obsługują teren Mazowsza, a po podziale albo trzeba podpisać porozumienie, albo podzielić na dwie spółki” – mówił.

Suski o „Piątce dla zwierząt”

Podczas rozmowy pojawił się także temat tzw. „Piątki dla zwierząt”. „Nie wycofujemy się z tego. Ma być to wypracowane” – zadeklarował Suski. „W tym kształcie, w którym wróciła z Senatu, jest nie do przyjęcia. (…) Sytuacja jest napięta, więc trzeba chwilę poczekać (na projekt – red.)”. „W tej chwili, z tego co wiem, to minister Puda jako poseł, który był wnioskodawcą, zajmuje się tą kwestią” – dodał.

