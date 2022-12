Okres Świąt Bożego Narodzenia to doskonała okazja na obejrzenie spektaklu lub udział w koncercie, czy warsztatach, których motywem przewodnim jest zima lub zbliżająca się Gwiazdka. Takie aktywności wprowadzają w świąteczny nastrój i budują wspomnienia na całe życie. Bilety na wszystkie spektakle dostaniecie na portalu kicket.com (dawne ewejsciowki.pl).

“Dziadek do orzechów” Teatr Baj w Warszawie

W stolicy znajdziecie mnóstwo świątecznych wydarzeń dla dzieci. Na pierwszym miejscu jest oczywiście świąteczna klasyka, czyli spektakl, który kochają zarówno dzieci, jak i dorośli. To doskonała inscenizacja “Dziadka do orzechów” w Teatrze Baj.

“Królowa śniegu” Teatr Capitol w Warszawie

Trudno znaleźć bardziej klimatyczny, zimowy spektakl od adaptacji kultowej baśni Hansa Christiana Andersena. Tym bardziej, że nowoczesna scenografia w Teatrze Capitol zapiera dech w piersiach. Podczas przedstawienia widzowie zanurzą się w magiczny i tajemniczy świat Krainy Lodu, rządzonej przez piękną, choć niebezpieczną Królową Śniegu. Spektakl przeznaczony jest dla dzieci od 5 lat.

“Elfy i fabryka prezentów” Teatr Maskarada w Warszawie

Święta Bożego Narodzenia to też czas na opowieści o Mikołaju i fabryce prezentów. W Teatrze Maskarada pracowite Elfy robią co mogą, aby zdążyć na czas. Przygotowują prezenty, które Mikołaj już niedługo zawiezie dzieciom. Jednak, aby wszystko się udało, Elfy muszą poprosić o pomoc dzieci. Spektakl przeznaczony jest dla dzieci od 3. roku życia.

“Baśnie braci Grimm + MIKOŁAJ” Teatr Współczesny w Krakowie

W krakowskim Teatrze Ludowym odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Spektakl “Baśnie braci Grimm” połączony jest ze spotkaniem z… samym Mikołajem! Opowie najmłodszym o świątecznych tradycjach i oczywiście wręczy dzieciom prezenty (podpisane prezenty (imię i nazwisko dziecka lub nazwa i adres szkoły, data i godzina spektaklu) będą przyjmowane w kasie na kilka dni przed planowanym wydarzeniem lub w dniu spektaklu, najpóźniej na 15 minut przed jego rozpoczęciem).

“Opowieść o prawdziwym Mikołaju” Teatr Piccolo w Łodzi

Nie ma co ukrywać, że w Święta Bożego Narodzenia jedną z ulubionych atrakcji dzieci jest spotkanie ze św. Mikołajem. W łódzkim Teatrze Piccolo najmłodsi (i nie tylko) mogą zobaczyć tą magiczną postacią podczas „Opowieści o prawdziwym Mikołaju”. Spektakl to wzruszająca historia o Mateuszu, podopiecznym sierocińca, który wysyła list do św. Mikołaja. Korespondencja dociera dopiero po latach, kiedy chłopak jest już dorosły. Mikołaj postanawia zrezygnować z urlopu tylko po to, by dostarczyć mu wymarzony prezent. Jednak Mateusz będzie musiał ponownie uwierzyć w to, że św. Mikołaj istnieje.

