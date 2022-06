Iga Świątek zwyciężyła w sobotę w finale Roland Garros. Polskiej tenisistce na trybunach kibicował Robert Lewandowski. Reakcja Świątek na widok piłkarza podbiła internet. Internauci zamieszczają kolejne memy.

W sobotnim finale Roland Garros Iga Świątek pokonała Cori Gauff 6:1, 6:3. 21-letnia Polka odniosła swoje drugie zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju. Ponadto był to także 35. wygrany mecz z rzędu, czym pobiła rekordową passę Sereny Williams w XXI wieku.

Rozradowana Iga świętowała sukces biegając po korcie. W pewnym momencie dostrzegła, że na trybunach jest… Robert Lewandowski. Tenisistka błyskawicznie podbiegła do piłkarza, a zdjęcie ukazujące jej reakcję stało się hitem internetu. W sieci zaroiło się od memów.

Iga when finally finds something inside the trophy https://t.co/jBaMwtPaPD pic.twitter.com/ixkLPtDR2o

Iga Świątek. Co za seria, co za zawodniczka, co za tenis! Iga jest wielką tenisistką i odważną kobietą. Cały turniej to jej konsekwentne zwycięstwa i konsekwentne wsparcie dla walczącej Ukrainy.

Gratuluję zwycięstwa w #PolandGarros! pic.twitter.com/zRPmmTruCR