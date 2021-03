Nagranie Joe Bidena, który przewrócił się na schodach prowadzących na pokład Air Force One, obiegło cały świat. Ze zdrowiem amerykańskiego prezydenta wszystko jest w porządku, ale dla niektórych okazało się to okazją do drwin. Wśród nich jest syn Donalda Trumpa.

W piątek, 19 marca, cały świat obiegło nagranie z udziałem Joe Bidena, który wchodził po schodach na pokład Air Force One. Trzykrotnie upadał on na stopnie, po czym wstał, otrzepał nogawki i wszedł na górę trzymając się obu poręczy. Obrócił się tam w stronę zgromadzonych na dole żołnierzy i im zasalutował.

Na szczęście, wygląda na to, że ze zdrowiem amerykańskiego prezydenta wszystko w porządku. Kate Bedingfield, dyrektor komunikacji Białego Domu poinformowała, że to tylko zwykłe potknięcie. „Z radością mogę poinformować, że Joe Biden ma się dobrze i nie potrzebował żadnej pomocy medycznej ze strony zespołu, który z nim podróżuje” – powiedziała.

Dla niektórych, upadek Joe Bidena stał się okazją do drwin. Wśród nich jest Donald Trump Junior, syn byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zamieścił on w mediach społecznościowych przerobionego gifa sugerującego, jakoby upadek Bidena nie był spowodowany przez silny wiatr, ale przez piłkę golfową, którą w tym kierunku skierował Donald Trump. „Ludzie, to nie wiatr” – napisał.

It wasn’t the wind folks. pic.twitter.com/jYc01dBZCe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

Źr.: Twitter/Donald Trump Jr., YouTube/The Telegraph