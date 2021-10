Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje, że na terenie jednego z lasów znaleziony został krwistoborowik szatański. To bardzo rzadki i chroniony gatunek, dlatego leśnicy otoczą go szczególną opieką. Warto pamiętać, że grzyb jest trujący.

Krwistoborowik szatański to gatunek, który występuje w zaledwie kilkunastu miejscach na terenie całego kraju. Spotkać go można między innymi w Górach Kaczawskich oraz na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Z tego powodu grzyb podlega ścisłej ochronie i uznawany jest za gatunek krytycznie zagrożony.

Trudno się więc dziwić, że znalezienie szatana w jednym z wielkopolskich lasów wywołało dużo emocji. „Po czym poznać szatana? Lubi on ciepłe, liściaste lasy rosnące na glebach wapiennych. Spotkać go można pod bukami i dębami. Trudno go pomylić z powszechnie znanym i cenionym prawdziwkiem, czyli borowikiem szlachetnym. Krwistoborowik jak sama nazwa wskazuje w odpowiednich warunkach ma bowiem krwistoczerwony trzon, który przybiera kształt pękatej baryłki. Dl tego dołóżcie białoszary, suchy i matowy kapelusz z rurkami pod spodem, a także siniejący pod wpływem dotyku miąższ” – czytamy.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu jednocześnie przypomina, że grzyb jest trujący. „Zjedzenie owocników tego grzyba powoduje silną i bolesną biegunkę oraz wymioty. Jest trujący! O zatruciach jednak słyszy się rzadko, głównie dlatego, że jest on bardzo rzadki, a jego owocniki nieprzyjemnie pachną” – podaje.

Leśnicy otoczą teraz szatana staranną opieką, jednocześnie nie ujawniają jego lokalizacji. Apelują również, by nie zbierać i nie niszczyć grzybów, których nie znamy.

Czytaj także: Niepokojące doniesienia naukowców. Rakotwórczy związek, którego używasz każdego dnia

Żr.: Facebook/Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu