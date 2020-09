Najnowsze badania dowodzą, że w Polsce znajdują się najstarsze szczątki neandertalczyków w Europie Środkowej – informują naukowcy na łamach najnowszego wydania magazynu „Scientific Reports”.

W 2008 r. w jaskini Stajnia (wieś Mirów w woj. śląskim) dokonano niezwykłego odkrycia. Okazało się, że znajdują się w niej narzędzia i szczątki neandertalczyków, naszych wymarłych ewolucyjnych krewniaków. Były to pierwsze szczątki neandertalskie, jakie odkryto na terenie Polski. Kilka lat później natrafiono na kolejne w Jaskini Ciemnej (Małopolska).

Szczątki z jaskini Stajnia datowano pierwotnie na ok. 52-42 tys. lat. Najnowsze badania dowodzą, jednak, że były one znacznie starsze.

Badania prowadzili naukowcy z międzynarodowego zespołu, w tym z polskich ośrodków: z Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Państwowego Instytutu Geologicznego.

Zespół przeprowadził m.in. analizę genetyczną neandertalskiego zęba trzonowego, badając tzw. mitochondrialne DNA. Wynika z niego, że neandertalczycy z jaskini Stajnia byli bliżej spokrewnieni z populacją z północnego Kaukazu niż z Europy Zachodniej (w porównaniu z DNA z jaskini Scladina w Belgii i jaskini Hohlenstein-Stadel w Niemczech). Jak piszą naukowcy, świadczy to o mobilności neandertalczyków.

Dzięki badaniom DNA ustalono również nowe datowanie jednego z zębów trzonowych. Okazało się, że jest on starszy od innych szczątków neandertalskich z obszaru Europy Środkowej. Jego wiek oszacowano w przedziale od ok. 80 tys. do nawet 116 tys. lat.

Więcej informacji na stronie: https://www.nature.com/articles/s41598-020-71504-x (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Ludwika Tomala