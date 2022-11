Szczecin. To tu w poniedziałek doszło do tragicznego wypadku. Około 30-letnia kobieta zwisała z 10. piętra bloku. W pewnym momencie spadła. Na jaw wychodzą nowe szczegóły dramatu.

Tragedia miała miejsce w poniedziałek, 31 października, na szczecińskim osiedlu przy ul. Wilczej. Z relacji Pauliny Heigel z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, służby otrzymały zgłoszenie po godz. 14.

– Na miejsce wysłaliśmy zespół ratownictwa medycznego, który nie podjął żadnych czynności ratujących życie ze względu na ewidentne znamiona śmierci – poinformowała w rozmowie z „Super Expressem”.

Zdarzenie zostało zarejestrowane. To właśnie nagrania sprawiają, że Szczecin stał się obiektem zainteresowania internautów. Na materiałach widać, że kobieta w pewnym momencie usiłowała zmienić pozycję siedząc na parapecie, jednak po chwili znalazła się na zewnątrz, utrzymując się tylko na rękach.

W tle słychać krzyki. Kobieta stara się wrócić do mieszkania, pomóc w tym usiłują jej dwie inne osoby. Jednak w pewnym momencie uścisk nie wytrzymuje, a 30-latka spada wprost na dach klatki schodowej, ginąc na miejscu.

Policja nie podaje żadnych ustaleń w sprawie. Z nieoficjalnych ustaleń polsatnews.pl wynika, że mogło dojść do samobójstwa. Służby nie chcą komentować doniesień medialnych.

Po necie krąży filmik jak w Szczecinie jakaś dziewczyna wyskoczyła z 10 piętra. To ponoć jakaś durna „zabawa” była. Dziewczyna zmarła. Tymczasem pełno idiotycznych komentarzy i heheszkow. Ludzie co z wami? Pojebalo do reszty – człowiek zginął!