Główny inspektor sanitarny wz. Krzysztof Saczka zaapelował w środę, aby się szczepić przeciw grypie. Mówił, że to najskuteczniejsza ochrona przed tą chorobą i jej powikłaniami. Podał, że od września tego roku na grypę zachorowało w Polsce blisko pół miliona osób.

„Jesteśmy u progu rozpoczynającego się kolejnego sezonu zachorowań na grypę” – przypomniał Saczka w środę na konferencji prasowej. Zaznaczył, że zachorowania na tę chorobę zdarzają się przez cały roku, ale w Polsce wzmożoną ich liczbę obserwuje się od września do kwietnia, przy czym kumulacja zakażeń występuje między styczniem a marcem.

„Najwięcej zakażonych obserwujemy w drugiej połowie lutego” – przypomniał Saczka.

Poinformował, że od początku września na grypę i choroby grypopodobne zachorowało blisko 500 tys. osób, w tym ponad połowę stanowiły dzieci do 14 lat. Podał, że w minionym sezonie grypowym zarejestrowano 3 mln 164 tys. 446 przypadków grypy i podejrzeń zachorowań na nią.

„W sezonie 2020 r. zgłoszone zostały 62 zgony związane z zachorowaniem na grypę. Przypadki te zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi” – podał GIS.

Mówił, że najskuteczniejsza ochroną przed grypą i jej powikłaniami są szczepienia. Zalecane są one już od szóstego miesiąca życia. Zaapelował o szczepienie się przeciw tej chorobie.

Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii prof. Teresa Jackowska wskazała na to, jak ważne jest szczepienie przeciwko grypie nie tylko osób dorosłych, ale także dzieci. Mówiła, że dzieci są głównym transmiterem grypy wśród rówieśników, a także wśród rodziców, dziadków, rodzeństwa czy pozostałej części społeczeństwa. Podała, że co roku na grypę choruje 20-30 proc. dzieci, w porównaniu do 5-10 proc. dorosłych. Zaznaczyła, że zaszczepienie już co piątego dziecka zmniejszy ryzyko wystąpienia grypy wśród reszty populacji o blisko 50 proc.

Prof. Jackowska wskazała na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie szczepienia dzieci na grypę prowadzone są w szkołach. Podała, że znacznie wpłynęło to na odsetek zaszczepionych dzieci, który wynosi w tym kraju około 70 proc. Mówiła, że takie działania w znaczący sposób przyczyniają się do ograniczenia występowania grypy w całym społeczeństwie.

Główny inspektor pytany był na konferencji prasowej, kiedy każda osoba, która chce się zaszczepić, będzie mogła to zrobić.

„Dostępność leków i szczepionek ze względu na możliwości technologiczne jest ograniczona. Każdy kraj składa zamówienie na szczepionki zgodnie z tym, jakie zapotrzebowanie będzie i z pewną strategią refundacji tychże szczepionek. Tak też jest w przypadku szczepionek przeciw grypie” – zauważył Saczka.

Wskazał, że w związku ze zwiększonym w ubiegłym roku zapotrzebowaniem na szczepionki przeciw grypie Ministerstwo Zdrowia na ten sezon przewidziało „zdecydowanie większą pulę szczepionek”.

„One w pierwszej kolejności kierowane są dla grup wysokiego ryzyka i dla (…) służb medycznych. Będą te szczepionki dostarczane do kraju w określonych transzach. Będzie też etap, gdy będą dostępne powszechnie” – powiedział Saczka. „Myślę, że będziemy mieli taki moment, że będziemy mogli spokojnie skorzystać ze szczepionek” – dodał.

W obecnym sezonie grypowym do Polski ma trafić ponad 4 mln dawek. Szczepionki mają dotrzeć do naszego kraju w 12 transzach.

„Większe dostawy będą od początku listopada do połowy listopada, wtedy na pewno szczepionki będą dostępne w aptekach w ZOZ-ach. Będą to na pewno szczepionki donosowe i domięśniowe. Ostatnia transza powinna być w grudniu. Myślę, że będzie to w połowie grudnia” – powiedziała Paulina Keler z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Zgodnie z sierpniowym rozporządzeniem ministra zdrowia z nieodpłatnych i dobrowolnych szczepień przeciw grypie mogą skorzystać osoby powyżej 75 roku życia i kobiety w ciąży, a także pracownicy medyczni, farmaceuci, nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów, pracownicy inspekcji farmaceutycznej i pracownicy domów pomocy społecznej. Możliwość taką mają również pracownicy szkół i przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Z bezpłatnych szczepień mogą też skorzystać pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, oddziałów medycyny paliatywnej i pensjonariusze domów pomocy społecznej.

Bezpłatnie szczepić się przeciw grypie mogą funkcjonariusze albo żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, straży gminnej (miejskiej) i członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni, a także rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego.

Osoby, które są uprawnione do bezpłatnych szczepień przeciw grypie, nie muszą otrzymać skierowania od lekarza na szczepienie i umawiać się na wizytę w przychodni. Pacjent musi jedynie zgłosić się do jednego z punktu szczepień i umówić się na dogodny termin do wykonania iniekcji. Lista punktów wykonujących bezpłatne szczepienia na grypę jest dostępna na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

50-procentowa refundacja przysługuje osobom w wieku 65-74 lata, osobom w wieku od 18-64 lat z chorobami współistniejącymi i dzieciom od ukończonych 2 lat do ukończonych 5 lat. Zgodnie z projektem nowej listy refundacyjnej leków, która ma obowiązywać od 1 listopada, 50-procentowa refundacja ma objąć dzieci i młodzież w wieku od 6. miesiąca życia do 18 lat.

Grupy nieobjęte refundacją mogą skorzystać ze szczepień przeciw grypie w pełnej odpłatności.

Zaświadczenie po szczepieniu przeciw grypie widocznie będzie w Internetowym Koncie Pacjenta. Żeby zobaczyć szczepienie w systemie, wystarczy wybrać zakładkę „Profilaktyka”, a następnie przejść do „Szczepienia”. Zaraz po szczepieniu, po wpisaniu do systemu przez osobę z punktu szczepień – zaświadczenie pojawi się w IKP.

Po podaniu szczepionki przeciw grypie odporność rozwija się w ciągu dwóch, trzech tygodni i utrzymuje się 6–12 miesięcy. Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on opracowywany na podstawie nowych szczepów wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie.

Eksperci rekomendują szczepienia przeciwko grypie i COVID-19 podczas jednej wizyty lekarskiej. Podkreślał, że mimo podobnych objawów COVID-19 i grypa to dwie różne choroby.

Rok temu szczepienie przeciw grypie przyjęło 6 proc. polskiej populacji (to skok o 43 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim), poziom wyszczepialności wśród dzieci plasuje się na poziomie około 1 proc. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka