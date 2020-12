Władysław Kosiniak-Kamysz zachęca Polaków do szczepienia przeciw COVID-19. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego poinformował, że zwrócił się o pomoc do episkopatu. „Myślę, że szczególna jest rola Kościoła katolickiego, dotarcie do milionów wiernych” – podkreślił.

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa PSL. Jednym z głównych punktów spotkania były szczepienia przeciw COVID-19. Lider formacji, Władysław Kosiniak-Kamysz, zachęcał obywateli do skorzystania z preparatu.

– Jako Koalicja Polska, PSL jednoznacznie opowiadamy się po stronie wiedzy, wiedzy naukowej, badań, ratowania zdrowia i życia. Za tym opowiedzeniem się jednoznacznym idą nasze czyny i działania – mówił Kosiniak-Kamysz.

Lider Ludowców zwrócił się również do Kościoła katolickiego w Polsce o pomoc w tej sprawie. – Skierowałem list do episkopatu, do księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, ale również listy do wszystkich przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych o włączenie się w akcję propagowania szczepień, o przedstawienie informacji rzetelnych (…), o rozwianie wątpliwości wśród tych, którzy dzisiaj te wątpliwości jeszcze mają – tłumaczył.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że polski Kościół posiada dostęp do milionów wiernych, którym mógłby przekazać wiedzę dotyczącą szczepionek.

Szczepienia przeciw COVID-19. Episkopat wydał komunikat

W poniedziałek Konferencja Episkopatu Polski wydała swoje stanowisko ws. szczepień przeciw COVID-19. Autorzy dokumentu położyli nacisk na kwestię wolnej woli. „Decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby dokonanym przez nią w sumieniu” – czytamy.

KEP informuje również, że w żadnym wypadku nie lekceważy zagrożeń związanych z koronawirusem.