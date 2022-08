Przed nami fala kolejnych szczepień? – Dostępność tego nowego, zmodyfikowanego szczepienia będzie możliwa już we wrześniu – wynika z prognoz, które przedstawił minister zdrowia Adam Niedzielski.

W czwartek, 4 sierpnia, minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się dziennikarzami na konferencji prasowej. Dziennikarze zapytali szefa resortu zdrowia o nowe szczepionki dostosowane do kolejnych wariantów koronawirusa.

– Jeżeli chodzi o drugiego boostera to decyzja została już wydana dla grupy ryzyka, wcześniej dla grupy powyżej 80. roku życia, a teraz dla przedziału 60-79. Są w tej grupie również osoby z upośledzoną odpornością i w tych przypadkach nie ma co czekać – oświadczył Niedzielski.

Szef resortu zdrowia poinformował, powołując się na zapowiedzi producentów, że nowe preparaty będą dostępne już w przyszłym miesiącu. – Zapowiedzi i deklaracje producentów są takie, że we wrześniu będzie już możliwa dostępność preparatów. Nie mówię tu tylko o dopuszczeniu do badań, ale produkcji plus oczywiście ewentualnej dystrybucji – podkreślił.

– Prognozujemy, że dostępność tego nowego, zmodyfikowanego szczepienia będzie możliwa już we wrześniu – dodał.

W kontekście dostępności wyjaśnił, że producenci na bieżąco uzupełniają dokumentację. – Oczywiście mamy potwierdzenie, że jest ciągła współpraca z producentami, tzn. odbywa się tzw. rolling review, czyli nie czeka się na złożenie dokumentów i dopiero wtedy rozpoczyna ocenę, ale ocena jest ciągła, polegająca też na uzupełnianiu dokumentów – powiedział minister zdrowia.