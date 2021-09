Michał Szczerba zamieścił mocny wpis na Twitterze. Poseł Platformy Obywatelskiej obawia się o przyszłość Polski w Unii Europejskiej.

Od kilku dni w mediach znów głośno na temat obecności Polski w Unii Europejskiej oraz ewentualnego Polexitu. Temat ten podnoszą głównie przedstawiciele tzw. „totalnej opozycji”, którzy alarmują, że obecny rząd nie do końca ceni sobie obecność w europejskiej wspólnocie.

Ostatnio mocny wpis na ten temat zamieścił poseł Michał Szczerba, który dał jasny wyraz tego, iż obawia się o przyszłość naszego kraju w strukturach UE. Co więcej, zdaniem Szczerby, Jarosław Kaczyński ma być zainteresowany tym, by Polexit faktycznie nastąpił.

„W najbliższym wyborach trzeba będzie obronić obecności Polski w UE. Zbyt dużo potwierdzeń, że Kaczyński dał zielone światło na #Polexit” – napisał Szczerba na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter.

To jednak nie koniec. Szczerba przyznaje bowiem, że o tym, co napisał świadczyć ma m.in. fakt, iż wymowny przekaz dają najbliżsi współpracownicy prezesa PiS, których polityk PO nazywa „Muppetami”. „Jego najbliższe Muppety to jasno komunikują. Europejskie instytucje, zasady i wartości przeszkadzają rozpychaniu się totalnej władzy!” – stwierdził.

W najbliższych wyborach trzeba będzie obronić obecność Polski w UE. Zbyt dużo potwierdzeń, że Kaczyński dał zielone światło na Polexit. Jego najbliższe Muppety to jasno komunikują. Europejskie instytucje, zasady i wartości przeszkadzają rozpychaniu się totalnej władzy! #Zostajemy — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) September 12, 2021

Politycy PiS sugestie opozycji zbywają jednak krótko. Wielu z nich w medialnych wypowiedziach podkreśla bowiem, że partia rządząca nie ma planów wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

źródło: Twitter/Michał Szczerba