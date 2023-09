Po meczu z Albanią Wojciech Szczęsny stanął przed kamerami TVP Sport. Zabrał głos ws. kompromitującej porażki podopiecznych Fernando Santosa.

Wojciech Szczęsny był jednym z piłkarzy, którzy zdecydowali się udzielić wywiadu stacji TVP Sport po kompromitującej porażce Polaków z Albanią. Nasi piłkarze przegrali 2-0 i nie mieli szans w starciu z podopiecznymi trenera Sylvinho.

Szczęsny nie bawił się w dyplomację i użył dość mocnych słów w trakcie rozmowy z dziennikarzem. – Nie bardzo wierzę w pecha i zbieg niefortunnych zdarzeń. Niefajny mecz, niefajny. Wygrała ta drużyna, co strzeliła dwa gole – powiedział golkiper reprezentacji Polski. – Zawód i dużo wstydu – dodał bez ogródek.

Bramkarz został zapytany również o to, jakie perspektywy czekają na reprezentację Polski po wstydliwej porażce z drużyną narodową Albanii. – Ja też na razie nie widzę, gdzie to ma iść, po tym, co widzimy na boisku – powiedział.

– Chłopaków nie można skrytykować za to jak przykładają się do treningów, jak pracują, ale na boisku wygląda to albo źle, albo fatalnie – dodał bramkarz, który występuje w barwach Juventusu Turyn.

🎤 Wojciech Szczęsny dla TVP: nie wierzę w pecha w piłce nożnej. Nie stworzyliśmy sobie żadnej sytuacji, nie strzeliliśmy gola. (…) Zawód i kupa wstydu! pic.twitter.com/TwEQqJSeiA — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 10, 2023

