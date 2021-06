Nadal nie milkną echa nieudanego występu Polaków na tegorocznym Euro. Maciej Terlecki w rozmowie ze Sportowymi Faktami nie zostawił suchej nitki na bramkarzu polskiej kadry. Według niego Wojciech Szczęsny „to najbardziej przereklamowany bramkarz na świecie”.

Wojciech Szczęsny nie ma ostatnio dobrej passy. Nie dość, że jego Juventus Turyn stracił mistrzostwo Włoch na rzecz Interu Mediolan, to jeszcze w kadrze też nie najlepiej mu poszło. Podczas pierwszego meczu na Euro ze Słowacją zaliczył samobójcze trafienie, choć trzeba przyznać, że piłka dość pechowo odbiła się od słupka.

Eksperci nie szczędzą jednak krytyki pod adresem bramkarza polskiej reprezentacji. Były reprezentant Maciej Terlecki w rozmowie ze Sportowymi Faktami stwierdził, że w jego ocenie Szczęsny jest przereklamowany.

Szczęsny „najbardziej przereklamowany bramkarz na świecie”?

„Moje zdanie od 10 lat jest takie, że Wojtek nie daje rady. To chyba najbardziej przereklamowany bramkarz na świecie” – stwierdził Terlecki. „Zawsze stawiałbym na Łukasza Fabiańskiego. Podoba mi się jego charakter i umiejętności. Akurat teraz był kontuzjowany, ale wiele razy udowadniał, że sobie radzi” – zaznaczył.

„Moim zdaniem Maciej Szczęsny był lepszym bramkarzem, niż Wojtek. Po prostu trafił na gorsze czasy” – dodał Terlecki.

Ekspert nie oszczędził także selekcjonera Paulo Sousy. „To tak wygląda, że on popatrzył, że Szczęsny w Juventusie, a Fabiański w West Hamie. No to stawiamy na Wojtka, bo Juventus jest wyżej. Jurek Brzęczek nie popełnił tego błędu i dlatego został zniszczony przez media” – stwierdził Terlecki.

