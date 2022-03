NATO wzmacnia swoją obecność na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas wystąpienia sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga pojawiła się także stanowcza deklaracja ws. obecności wojsk Sojuszu na Ukrainie. – Można to zrobić tylko z gotowością do zaangażowania się w pełnowymiarowy konflikt z wojskami rosyjskimi – zauważył.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie w stronę NATO popłynęło wiele apeli o pomoc militarną i udział w wojnie. W czwartek, sekretarz generalny Sojuszu, Jens Stoltenberg poinformował, że NATO nie pojawi się na terytorium naszego wschodniego sąsiada.

– Przekaz jest taki, że musimy działać razem, zjednoczeni wspierając Ukrainę, ale pamiętając o odpowiedzialności za to, żeby ten konflikt nie przerodził się w wojnę między Rosją a NATO – stwierdził.

„Jesteśmy odpowiedzialni za to by ten konflikt nie zmienił się w wojnę Rosji z Nato, dlatego sojusznicy nie zgodzili się na rozmieszczenie natowskich wojsk w Ukrainie, doprowadziłoby to do rosyjsko-natowskiego konfliktu” @jensstoltenberg o polskiej propozycji misji pokojowej. pic.twitter.com/rK7k2vCG90