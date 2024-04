Szef BBN Jacek Siewiera w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie „Polsat News” mówił o posiedzeniu rządu. Aktualną sytuację międzynarodową określił jako „bardzo napiętą i poważną”.

Szef BBN uczestniczył w posiedzeniu rządu, na którym pojawili się również generałowie Wojska Polskiego. Zastrzegł, że „szczegóły mają charakter niejawny”.

„Jednak bez wątpienia sytuacja międzynarodowa jest bardzo napięta i poważna. Oprócz posiedzenia Rady Ministrów dziś miało miejsce w klauzuli tajnej również posiedzenie pod przewodnictwem szef MON Kosianiaka-Kamysza z udziałem szefów służb. A w międzyczasie ja przyjąłem w biurze BBN przedstawiciela amerykańskiej administracji” – powiedział szef BBN.

Siewiera odniósł się do sporu wokół „żelaznej kopuły”, o której mówił Donald Tusk, a która zdaniem Andrzeja Dudy jest „biznesowym projektem niemieckim”. „Ani to spór, ani kopuła, ani żelazna. Projekt europejskiej tarczy antyrakietowej, który ma 24 miesiące, jest zainicjowany przez stronę niemiecką, to prezydent miał na myśli” – ocenił szef BBN.

„W tym czasie, po stronie polskiej, trwały już bardzo zaawansowane rozmowy dotyczące systemu koordynacji i wdrażania systemu ABCS, prowadzone przez ówczesnego ministra Mariusza Błaszczaka. To najbardziej zaawansowany system obrony powietrznej, którym dysponują tylko Stany Zjednoczone i Polska” – mówił Siewiera. „Amerykanie udzielili zgody na wdrażanie tego systemu w Polsce, co oznacza, że Polska jest dysponentem tych aktywów” – dodał.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News