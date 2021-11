Cała Europa patrzy z niepokojem na rozwój wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. We wtorek do Polaków zwrócił się minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó. – Brońcie swoich domów, brońcie Europy, nie przejmujcie się kłamstwami! – zaapelował.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej nasilił się w ostatnich tygodniach. Obecnie każdego dnia media donoszą o kolejnych incydentach i aktach przemocy na linii granicznej. Sytuacja zyskała już międzynarodowy rozgłos.

W poniedziałek informowaliśmy o spotkaniach Angeli Merkel z Alaksandrem Łukaszenką oraz Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem. Następny dzień pokazał jednak, że rozmowy nie osłabiły napięcia…

We wtorek doszło do serii incydentów i prowokacji. Na Podlasiu doszło do szturmu, w którym rany odnieśli polscy funkcjonariusze. – Wiele wskazuje na to, że to głównie zamaskowani funkcjonariusze białoruscy zainicjowali szturm. Poziom agresji był niespotykany – mówił gen. insp. Jarosław Szymczyk w Polsat News.

Wyrazy wsparcia dla Polski skierował szef MSZ Węgier, Péter Szijjártó. „Polska jest obecnie celem podobnego ataku co Węgry w 2015 r., gdy migranci szturmowali przejście graniczne Röszke z Serbią” – przypomniał polityk.

„Przyjaciele, jesteśmy z wami. Brońcie swoich domów, brońcie Europy, nie przejmujcie się kłamstwami!” – zaapelował.

Wpis okraszony takim zdjęciem .

Nie. 2015 i 2021 nie mają nic wspólnego.

Wtedy ludzie szli do Austrii i Niemiec, atakowali, czym mieli pod ręką.

Łukaszenka przemyca ludzi i ich uzbraja, jego służby inspirują ataki.



Upowszechnianie tej tezy Szijjártó jest wg mnie wręcz szkodliwe. https://t.co/f9mR1YeR9B pic.twitter.com/qNtH6JZb1E — kropka_hu (@kropka_hu) November 16, 2021