Jens Stoltenberg, szef NATO, spotkał się z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. Po rozmowie przedstawił niepokojący scenariusz dotyczący wojny na Ukrainie.

Jen Stoltenberg, szef NATO, udał się do USA, by spotkać się z tamtejszym prezydentem Joe Bidenem. Do rozmów doszło w Białym Domu. Analizowano rozmaite możliwości wsparcia dla walczących z rosyjskim najeźdźcą ukraińskich wojsk.

Przy okazji Stoltenberg przedstawił niepokojący scenariusz dotyczący wojny na Ukrainie. Jego zdaniem musimy bowiem przygotować się na długi konflikt, co w praktyce oznacza jeszcze więcej ofiar, również wśród ludności cywilnej.

#USA: Musimy być przygotowani na to, że wojna na 🇺🇦 będzie trwała jeszcze długo, a naszą rolą jest wspieranie pozycji negocjacyjnej 🇺🇦, a nie decydowanie o tym, co powinna zrobić – oświadczył sekr. gen. NATO Jens Stoltenberg po spotkaniu z prezydentem 🇺🇸 Joe Bidenem. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) June 2, 2022

Stoltenberg mówi o wojnie na wyniszczenie

Stoltenberg przyznaje, że obecny konflikt to klasyczna wojna na wyniszczenie, ponieważ obie strony, zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie, ponoszą ciężki straty w sprzęcie i ludziach. Podkreślił jednak, że sytuacja Ukrainy na froncie znacząco się poprawiła w obliczu dostaw uzbrojenia z Zachodu.

Szef NATO zapewnił, że ma pełne zaufanie wobec ukraińskich władz. Dodał również, że to one decydować będą o tym czy wznowią rozmowy z Rosjanami na temat zawarcia pokoju, czy też nie.

Jens Stoltenberg przekonywał również, że w interesie NATO nie jest dalsza eskalacja konfliktu, ani tym bardziej „wejście” do wojny jako strona.