Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas rozpoczętej w poniedziałek w Nowym Jorku konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej ostrzegł przed zagrożeniem nuklearnym. Szef ONZ ocenił, że takiego zagrożenia nie widziano od czasów zimnej wojny.

Szef ONZ ocenił, że konferencja w Nowym Jorku odbywa się w momencie krytycznym dla wspólnego pokoju i bezpieczeństwa. Wśród zagrożeń Gutteres wymienił kryzys klimatyczny, nierówności społeczne, konflikty i łamanie praw człowieka, a także spustoszenie, jakie spowodowała pandemią Covid-19.

„A dzieje się to w czasie zagrożenia nuklearnego, jakiego nie widziano od czasów zimnej wojny” – zaznaczył szef ONZ.

„Początkowy okres po zimnej wojnie przyniósł nadzieję na pokój i świat uniknął samobójczego błędu, jakim byłby konflikt nuklearny, ale z upływem czasu ta nadzieja słabnie” – mówił Guterres.

Czytaj także: Pyffel: „Chiny nie mogą już nie zareagować”

„Napięcia geopolityczne osiągają nowe szczyty. Rywalizacja bierze górę nad współpracą i współdziałaniem. Nieufność zastępuje dialog, a rozłam zastępuje rozbrojenie. Państwa szukają fałszywego bezpieczeństwa, gromadząc zapasy i wydając setki miliardów dolarów na broń zagłady, na którą nie ma miejsca na naszej planecie” – mówił szef ONZ.

„Musimy wypełnić wszystkie zaległe zobowiązania zawarte w samym traktacie (NPT) i utrzymać go w stanie przydatności w tych trudnych czasach. (…) Mamy wspólny obowiązek pozostawienia świata lepszym, bezpieczniejszym niż ten, który zastaliśmy. To jest ten moment, by sprostać temu podstawowemu testowi i raz na zawsze rozgonić chmury zagłady nuklearnej” – podsumował Guterres.

Źr. tvp.info