Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji wywołał reakcje nie tylko w Polsce. Protesty pojawiły się również w wielu miastach świata, głos w sprawie zabrały światowe gwiazdy. Do całej sytuacji odnosi się też Unia Europejska.

Tysiące osób wyszło na ulice całej Polski, by manifestować swój sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zakazuje on przeprowadzania aborcji ze względu na trwałe uszkodzenie płodu. W piątek protestujący z całej Polski mają pojechać do Warszawy, by wziąć udział we wspólnej manifestacji.

W rozmowie z brukselską korespondentką RMF FM głos w całej sprawie zabrała Evelyn Regner, szefowa Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego. Podkreśliła ona, że partia rządząca w Polsce dąży do wykluczania określonych grup osób. Wcześniej były to osoby LGBT, teraz władza uderzyła w kobiety. „Zamiast jednoczyć podzielone społeczeństwo, wciąż dodają oliwy do ognia i wykluczają określone grupy ludzi” – powiedziała.

Evelyn Regner oceniła, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce „jest przeciwko podstawowym prawom człowieka, przeciwko podstawowym prawom kobiet”. Przypomniała również, że jej komisja pracuje obecnie nad rezolucją, która podczas najbliższej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego zostanie poddana pod głosowanie.

Czytaj także: Hołownia mówił o protestach aborcyjnych. Dostał wulgarną odpowiedź od Strajku Kobiet. Oto jak zareagował

Źr.: RMF FM