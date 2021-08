Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce, zabrał głos ws. reparacji, które nasz kraj miałby wypłacić Żydom. Jak twierdzi „są różne możliwości”.

Szewach Weiss udzielił wywiadu „Rzeczpospolitej”, w którym odniósł się do reparacji, jakie Polska miałaby wypłacić Izraelowi. Dodał również, że obecnie istnieją ogromne trudności, by tę sprawę rozwiązać. Weiss wskazuje, że ma to związek z faktem, iż na ziemiach polskich żyło wielu Żydów.

„Trudności w odzyskaniu tego mienia są ogromne, ponieważ na ziemiach polskich żyło najwięcej Żydów, tutaj najwięcej ich zginęło i również pozostawili tutaj najwięcej mienia” – powiedział były ambasador Izraela w naszym kraju.

Weiss podkreśla jednak, że stworzyć „nowe krzywdy na podstawie starej krzywdy”. „To, że to mienie nie jest w żydowskich rękach, jest spowodowane tym, że nie ma Żydów, ale ktoś dzisiaj je zajmuje. Oczywiście nie można teraz zapukać do takich drzwi i wypędzić stamtąd jakiejś polskiej rodziny, nigdy bym na to nie pozwolił. Dlatego trzeba załatwić tę sprawę inaczej” – stwierdził.

Były dyplomata został zapytany również o to, w jaki sposób Polska miałaby wypłacić reparacje Izraelowi. Weiss przyznaje, że istnieją „różne możliwości”. „Są różne możliwości zadośćuczynienia Żydom przez Polskę, np. kompensując straty. Nigdy nie uzyska się prawdziwej sumy, to jest niemożliwe, ponieważ Polska straciła bardzo dużo i nie może tyle zapłacić” – powiedział. Weiss dodał także, że w całej sprawie potrzebna jest „miła i ludzka atmosfera”. „To bardzo ważne” – podkreślił.