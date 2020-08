Wiadomo już, że zajęcia stacjonarne w szkołach w Zakopanem rozpoczną się dopiero 28 września. Informacja w tej sprawie pojawiła się już na stronie miasta. Powodem jest rozwój sytuacji epidemiologicznej w regionie.

Władze Zakopanego podjęły decyzję, że uczniowie wrócą tam do szkół dopiero 28 września. Do tego czasu zajęcia w dalszym ciągu będą odbywały się zdalnie – podobnie, jak to było przed wakacjami. „Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i nauczycieli, podjęliśmy więc decyzję o przeniesieniu rozpoczęcia zajęć stacjonarnych w zakopiańskich szkołach na dzień 28 września. Od dnia 1 września, przez niemal cały miesiąc, zajęcia będą się odbywały w formie zdalnej” – czytamy.

Mieszkańcy Zakopanego swoje urlopy planują często po sezonie wakacyjnym. Władze chcą w tej sposób zapobiec nagłemu wzrostu zachorowań, co mogłoby doprowadzić do paraliżu całego systemu edukacji. Zaznaczono także, że decyzja „była szeroko konsultowana ze środowiskiem zakopiańskich dyrektorów, nauczycieli, lekarzy i rodziców”.

Jednocześnie przedszkola w Zakopanem mają funkcjonować normalnie. „Mamy nadzieję, że powakacyjna kwarantanna domowa pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W kolejnych miesiącach będziemy na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację” – czytamy.

Źr.: Polsat News