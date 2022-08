Biuro podróży „U Brata Józefa”, organizujące wyjazd pielgrzymów do Medjugorje autokarem, który rozbił się w Chorwacji nie posiadało wpisu do rejestru organizatorów turystycznych. Tak wynika z ustaleń marszałka województwa mazowieckiego, który od razu zawiadomił prokuraturę.

„Biuro podroży ‘U Brata Józefa’, które zorganizowało tragiczną w skutkach wycieczkę do Medjugorie, działało bez wymaganego prawnie wpisu do rejestru organizatorów turystyki” – ustalił urząd marszałkowski województwa mazowieckiego.

To oznacza, że klienci biura nie są objęci gwarancją ubezpieczeniową, jaka przysługuje turystom korzystającym z usług zarejestrowanych biur podróży. Urząd marszałkowski skierował sprawę do organów ścigania” – przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii marszałka woj. mazowieckiego.

Kancelaria marszałka przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby biuro podróży mogło rozpocząć działalność organizatora turystyki musi uzyskać wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych poprzez złożenie wniosku do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Firma musi także posiadać zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności. Mowa o gwarancji ubezpieczeniowej. Daje to klientom biur podroży pewność, że w przypadku niewypłacalności biura podróży, mogą liczyć na bezpieczny powrót do kraju, kontynuację pobytu oraz zwrot kosztów.

Jak wynika z ustaleń, podmiot ten nie został jednak zgłoszony do rejestru. Tymczasem z informacji zamieszczonych na stronie internetowej firmy wynika, że oferuje ona i organizuje cykliczne imprezy turystyczne.

Urząd marszałkowski poinformował, że już skierował sprawę do organów ścigania. „Wszczęto także postępowanie administracyjne w sprawie wydania z urzędu decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat dla właściciela biura podróży „U Brata Józefa”.” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Zepchnęła samochód na barierki, bo… za wolno zjechał na bok. Szokujące nagranie! „Błagam, gońcie go!” [WIDEO]

Źr. mazovia.pl