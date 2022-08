Rosyjskie ministerstwo obrony wydało komunikat stwierdzający, że ukraińscy jeńcy nie chcą brać udziału w wymianie i wracać do swojego kraju. Zdaniem resortu, zdecydowali się oni pozostać na terenie zajmowanym przez Rosję. Oznacza to niestety, że ukraińskich wojskowych może czekać bardzo ciężki los.

Szokujący komunikat w sprawie ukraińskich jeńców wydało rosyjskie ministerstwo obrony. Stwierdzono w nim, że ukraińscy żołnierze nie chcą wracać do swojego kraju. „Wszyscy dobrowolnie złożyli broń i poddali się rosyjskim żołnierzom, aby ratować życie. Według nich niewiele osób w armii ukraińskiej jest teraz w stanie to zrobić, ponieważ żołnierze batalionów nacjonalistycznych pełnią rolę jednostek strażniczych i grożą rozstrzelaniem żołnierzy. Nie pozwalają nikomu opuścić pozycji frontowych” – czytamy.

Jak czytamy w komunikacie, ukraińscy jeńcy mieli oskarżać swoje wojsko o korupcję, zastraszanie personelu oraz „barbarzyński stosunek do ludności cywilnej”. Jeńcy mieli stwierdzić, że nie chcą wracać do Ukrainy, by „nie stać się mięsem armatnim”.

Jednocześnie Rosjanie stwierdzili w komunikacie, że jeńcy mają być „w pełni usatysfakcjonowani” warunkami przetrzymywania. Mają otrzymywać trzy posiłki dziennie, mogą też odwiedzać cerkiew oraz korzystać z pralni, a także telefonować do swoich bliskich. Na to wszystko nie przedstawiono jednak żadnych dowodów.

