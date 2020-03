Sobotnia walka Artura Szpilki z Siergiejem Radczenko zakończyła się kontrowersyjnym werdyktem sędziów. Rozgoryczenia decyzją nie ukrywali nawet dziennikarze TVP, którzy komentowali walkę. Pretensje do nich miała narzeczona boksera. Wkrótce odpowiedział jej jeden z komentatorów.

Artur Szpilka pokonał Siergieja Radczenko po niejednogłośnej decyzji sędziów. Punktacja arbitrów wywołała falę kontrowersji. Zdaniem wielu ekspertów to Ukrainiec był zdecydowanie lepszy podczas pojedynku. Werdyktem zszokowani byli nawet komentujący walkę dziennikarze TVP Sport. – To jest paranoja – stwierdził Piotr Jagiełło.

Komentarz dziennikarzy TVP Sport wyraźnie oburzył partnerkę polskiego boksera Kamilę Wybrańczyk. Wp.pl informował o jej nagraniu, na którym wprost skrytykowała komentatorów. – Czasami warto wyłączyć tych beznadziejnych komentatorów z TVP, pozdrawiam panowie, i oglądać walki bez głosu i samemu sobie nadawać obraz całej sytuacji – mówiła na nagraniu.

Narzeczona Artura Szpilki skrytykowała również stację. – Ja nie mam żadnej umowy z TVP i mam to w d…e i mogę się wypowiadać o nich. Jesteście dla mnie propagandową telewizją. I wy piszecie posty, że chcecie przeprosić widzów? Przeproście ludzi, że te dwa miliony wykorzystujecie tak beznadziejnie, komentując też beznadziejnie walki – stwierdziła.

@kamiszkolandia proponuje ochlonac, przespac sie, obejrzec jeszcze raz walke a nastepnie wypowiedziec sie na temat werdyktu, @sport_tvppl czy komentowania przez @KrolJagiello & @seba_szczesny. Poki co to ty siejesz propagande pic.twitter.com/8g59a7hEis — Kris Wisniewski (@KrisWisniewski3) March 8, 2020

Dziennikarz TVP odpowiada na oskarżenia po walce Artura Szpilki

Jeszcze w niedzielę, w rozmowie z WP Sportowe Fakty słowa partnerki Szpilki skomentował jeden z komentatorów – Piotr Jagiełło. Dziennikarz TVP Sport podszedł do sprawy z klasą. – Mogę tylko powiedzieć tyle, że dziś jest Dzień Kobiet i życzę jej wszystkiego najlepszego z tej okazji – zaznaczył. – Nie chcę się odnosić do jej słów wypowiedzianych w emocjach, związanych z walką ukochanego. Nie mam nic do dodania poza życzeniami – dodał.

Podczas wywiadu Jagiełło podkreślił, że ma wielki szacunek dla Artura Szpilki. – To, co zrobili sędziowie, nie jest jego winą. Artur walkę przegrał, ale zaprezentował wielkie serce do boksu. Były błędy, o których wiemy, ale jedno nie ulega wątpliwości: Artur Szpilka jest wojownikiem – stwierdził.

Źródło: WP Sportowe Fakty, TVP Sport, Twitter