Łukasz Szumowski w porannej rozmowie Roberta Mazurka na antenie radia RMF FM nie miał dobrych wieści dla Polaków tęskniących za wakacjami. Minister zdrowia przyznał, że z powodu pandemii wywołanej przez koronawirus, wakacji, przynajmniej takich jakie znamy, nie będzie.

Szumowski poinformował w RMF FM, że od 19 kwietnia rząd będzie powoli odmrażać gospodarkę. „Myślę, że jest to dobra wiadomość, jak popatrzymy na wartości, jak wygląda koszt tej izolacji” – stwierdził. Wskazał, że gdyby nie obostrzenia, w Polsce byłoby obecnie kilkadziesiąt tysięcy chorych, tymczasem jest ich kilka tysięcy.

Minister zdrowia ma jednak bardzo złe wiadomości dla tych, którzy sądzili, że pandemia szybko minie i wyjadą na wyczekiwane wakacje. „O takich wakacjach, jak sobie wyobrażamy i jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć.” – przyznał Szumowski. „Dlatego że nie ma żadnych danych naukowych, które by powiedziały: epidemia wygaśnie z powodu lata.” – zaznaczył.

„Nie podejrzewam, by nagle czerwiec, lipiec miał zlikwidować epidemię. Niestety będziemy się z nią borykać przez rok.” – przyznał wprost Szumowski. Wszystko wskazuje również na to, że w tym roku nie będzie mowy o tradycyjnych koloniach, czy obozach dla młodzieży. „Możemy zakładać, że ich nie będzie.” – stwierdził.

Minister po raz kolejny odniósł się do uroczystości w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Wielu zarzuciło politykom PiS, że nie przestrzegali obostrzeń, które sami wprowadzili. „Odległości powinny być większe. Być może wszyscy powinni być w pewnych odstępach czasowych. I to pełna zgoda.” – przyznał Szumowski. Zaznaczył jednak, że „od niego to nie zależało”.

Źr. rmf24.pl