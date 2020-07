W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele spekulacji odnośnie rekonstrukcji rządu. Najbardziej sensacyjnie brzmiała informacja o tym, że Łukasz Szumowski mógłby zrezygnować ze stanowiska ministra zdrowia. Na antenie Polsat News do sprawy odniósł się sam zainteresowany.

Niedawno „Super Express” informował o potencjalnych ministrach, którzy odejdą w ramach rekonstrukcji. Największym zaskoczeniem są doniesienia o tym, że z rządu miałby odejść minister zdrowia Łukasz Szumowski. Informator gazety twierdzi, że minister „sam nie chce szefować tym niewdzięcznym resortem”.

Tymczasem Szumowski osobiście wykluczył taką możliwość na antenie Polsat News. „Nie mam dosyć, broń Boże, „niewdzięcznego” ministerstwa” – zapewnił szef resortu zdrowia.

„Nawet bym powiedział, że teraz jakoś to ministerstwo stało się jeszcze bardziej wdzięczne.” – ocenił Szumowski. „Bo naprawdę, szczególne jak dzisiaj rozmawialiśmy z wojewodami, jestem przekonany, że te działania bardzo sprawne wojewodów, inspekcji sanitarnej, wszystkich służb, które wspomagały w tej walce z COVID-em, pokazały, że czasem można skutecznie coś zrobić” – zaznaczył.

Minister przyznał, że obawia się jesiennej fali zachorowań. „My dzisiaj mieliśmy spotkanie z panem ministrem Kamińskim, z wszystkimi wojewodami. Obawiamy się epidemii grypy sezonowej, która jest zawsze od września, października w Polsce, bo wtedy mamy ok. 100 tys. osób dziennie, które mają objawy infekcji. Teraz trzeba będzie [oddzielić] co jest grypą, a co jest COVID-em” – powiedziałSzumowski.

Źr. dorzeczy.pl; Polsat News