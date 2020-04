Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że w czwartek poznamy szczegółowe informacje na temat stopniowego odmrażania gospodarki. Zdaniem szefa resortu obywatele będą musieli nauczyć się funkcjonować w warunkach epidemii dopóki na rynku nie pojawi się szczepionka. – Przez co najmniej rok, półtora roku, może dłużej – przyznał w „Faktach po Faktach” TVN24.

Polska, idąc śladem kilku innych europejskich państw, zamierza stopniowo odmrażać gospodarkę. Mówił o tym minister zdrowiał Łukasz Szumowski w programie „Fakty po Faktach” na antenie TVN24. Szef resortu zapowiada, że szczegóły zostaną ogłoszone już w czwartek.

– Premier będzie komunikował cały plan, jak będzie to postępowało. To oczywiście musi być zrobione w sposób etapowy. Musimy między kolejnymi etapami mieć możliwość oceny sytuacji, jak szybko czy jak wolno te etapy będą następowały – wyjaśnia Szumowski.

Zdaniem ministra zdrowia rezygnacja z części restrykcji może być pozytywnym impulsem nie tylko dla gospodarki, ale i dla obywateli. – Na pewno trochę oddechu dla nas wszystkich w tym pewnym poluzowaniu będzie – stwierdził.

Szumowski: Niestety będziemy z tą epidemią i z tym wirusem żyć przez co najmniej rok

Szumowski zwraca uwagę, że rząd musi kontrolować liczbę zakażeń, ale z drugiej strony umożliwić funkcjonowanie gospodarki i obywateli w realiach epidemii. Dlatego tak istotne jest, by rezygnować z ograniczeń stopniowo.

– Będziemy te kroki rozkładali na naprawdę drobne kroczki, powiedziałbym tak. Natomiast takie, które również w pewnym reżimie sanitarnym musimy podejmować – przekonuje minister.

W opinii Szumowskiego Polacy znajdują się w stanie izolacji bardzo długo. Do świadomości obywateli dotarło, że sytuacja jest poważna. – Wiemy już, jak postępować, jak zachowywać się. To wręcz wchodzi w nawyki. Coraz częściej widzę, że ludzie witając się, kłaniają się, a nie podają sobie rąk. Myślę, że to też jest dobre, że mieliśmy czas na to, żeby trochę nauczyć się z wirusem – zauważył.

Niestety prognozy nie są optymistyczne. Wydaje się, że epidemię będzie można całkowicie powstrzymać dopiero w przypadku wejścia na rynek szczepionek. – Niestety będziemy z tą epidemią i z tym wirusem żyć przez co najmniej rok, półtora roku, może dłużej. Dopóki nie będziemy mieli szczepionki – dodał.

Źródło: TVN24