Jestem przekonany, że na koniec tygodnia będzie kilka tysięcy pacjentów z potwierdzonym wynikiem koronawirusa – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ocenił, że to dopiero początek epidemii w Polsce, a liczba chorych potrzebujących pomocy będzie wzrastać.

Minister powiedział, że dotychczas zakażenie koronawirusem wykryto u 1984 osób. 26 z nich zmarło. „Jestem przekonany, że na koniec tygodnia dojdziemy niestety do liczby pacjentów, którzy mają potwierdzony wynik koronawirusa, do kilku tysięcy” – powiedział.

„My nie jesteśmy w środku epidemii. To nie jest początek końca, to nawet nie jest koniec początku. My zaczynamy w tej chwili wzrost liczby chorych, którzy będą potrzebowali naszej pomocy” – powiedział.

Minister @SzumowskiLukasz w #MZ: Obecnie mamy 46 laboratoriów przeprowadzających testy PCR na #koronawirus.

W tym tygodniu osiągniemy wydolność 5 tys. testów na dobę. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 30, 2020

Ocenił, że dzięki wprowadzonym przez rząd działaniom oraz dzięki zachowaniu Polaków mamy szansę ograniczyć gwałtowny napływ chorych do szpitali zakaźnych „w taki sposób, byśmy mogli leczyć tych pacjentów„.

Szumowski: Ostatni weekend nie napawa nadzieją

Szumowski zaznaczył, że jeżeli zapadną jakiekolwiek decyzje rządu, co do dalszych restrykcji w związku z epidemią, zostaną one przedstawione opinii publicznej. „Ostatni weekend nie napawa nadzieją, że te restrykcje, które do tej pory były, są wystarczające” – mówił.

Szef MZ podkreślił, że w czasie, gdy gospodarka jest narażona na gigantyczne straty ze względu na zamknięcie wielu obiektów, to społeczeństwo powinno wykorzystać tę sytuację „w sposób maksymalnie zdrowotny” i nie wychodzić na place i bulwary. Szumowski mówił, że w weekend wiele osób nie stosowało się do zaleceń, wychodząc tłumnie z domów.

Minister @SzumowskiLukasz w #MZ: Apeluję jeszcze raz do wszystkich, nie bagatelizujmy sytuacji, nie traćmy czujności — pozostańmy w domach. #ZostańWDomu — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 30, 2020

Pytany o rekomendacje dotyczące możliwości zorganizowania wyborów 10 maja, odparł, że bliżej pierwszego tygodnia kwietnia będzie więcej danych dotyczących ewentualnych rekomendacji. (PAP)

Autorzy: Olga Zakolska i Mateusz Roszak