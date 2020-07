Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział na antenie Polsat News powrót do części obostrzeń. Jednocześnie stwierdził, że jesienią, gdy prognozowana jest druga fala epidemii, Polska będzie lepiej przygotowana.

Łukasz Szumowski był w niedzielę gościem na antenie Polsat News. Minister zdrowia mówił o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce, a także o drugiej fali zachorowań, którą być może zaobserwujemy jesienią. Szumowski stwierdził, że będziemy na to znacznie lepiej przygotowani. „Na jesieni może być wzrost zachorowań, bo będziemy mieć grypę, będziemy chodzili do lekarza, do szpitala, na SOR z objawami grypy, część z tego będzie COVID-em, ale mamy już wiedzę, mamy testy, przygotowaliśmy testy antygenowe dla osób objawowych, które będą na SOR-ach – 15 minut i będzie wynik, czy ktoś ma COVID, czy nie. Przygotowujemy się do tego” – wyznał.

Minister zdrowia zapowiedział, że jesienią czeka nas powrót do części obostrzeń. „Kiedy badamy, ile jest osób aktywnie chorych, to jest to poniżej dwóch promili. Jak badamy odporność (…) to odporność ma może 1-2 proc. Jesienią czeka nas pilnowanie dystansu, noszenie maseczek i powrót do rozsądku” – przekazał.

W poniedziałek przed południem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 205 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i czterech ofiarach śmiertelnych. Łącznie w naszym kraju wykryto 36 155 przypadków zakażenia a 1 521 osób zmarło. Z kolei 23 966 osób uznano za wyzdrowiałe.

Źr.: Polsat News, Twitter/Ministerstwo Zdrowia