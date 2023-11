Szymon Hołownia podejmuje pierwsze decyzje jako marszałek Sejmu. Polityk zapowiedział, że wkrótce wygłosi orędzie. – To orędzie nie będzie skierowane tylko i wyłącznie do widzów TVP – zapewnia.

13 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Podczas inauguracji kadencji Szymon Hołownia został wybrany na marszałka Sejmu. Lider Polski 2050 zapowiada, że będzie aktywnie pełnił tę funkcję. – Jeszcze w tym tygodniu wygłoszę orędzie – poinformował.

Hołownia przekonuje, że jego wystąpienie nie będzie zaadresowane wyłącznie do widzów TVP. Zamierza bowiem przedstawić się i przekazać Polakom swoją wizję celów nowej kadencji.

– To orędzie nie będzie skierowane tylko i wyłącznie do widzów TVP. Niezwykle ich szanuję, ale proszę mi pozwolić zwrócić się też i do innych Polek i Polaków, którzy wybierali ten Sejm, którego mam zaszczyt od wczoraj być marszałkiem – podkreślił na konferencji prasowej w Sejmie.

– To jest taki moment, w którym wypada przedstawić się, powiedzieć dlaczego, powiedzieć o co chodzi, co chcielibyśmy zrobić, jakich zmian można oczekiwać – przekonuje Hołownia.

– Jak widzicie ja nie mam problemu z rozmową z ludźmi, więc chciałbym też porozmawiać z wyborcami. Powiedzieć im pewne ważne rzeczy, na które odpowiedź później usłyszę – przez media, w czasie spotkań, których pewnie będę miał dużo i dalej iść w tej rozmowie – zapowiedział.