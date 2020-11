Wpłacicie te 20,50 zł na Polskę dla naszych dzieci, taką, w której takie koszmary, jak za Kaczyńskiego, nie będą się już powtarzać – zachęca Szymon Hołownia. Lider ruchu Polska 2050 apeluje do środowisk opozycyjnych o powszechną mobilizację i wywieranie presji na rząd.

We wtorek Szymon Hołownia poinformował o złożeniu wniosku o rejestrację partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Szefem formacji zostanie bliski współpracownik Hołowni – Michał Kobosko. Były kandydat na prezydenta informował o planach na najbliższy czas.

Polityk przekonuje swoich fanów, że zadaniem opozycji jest wywieranie presji na rządzących. W tym kontekście wspomniał o wotum nieufności i konieczności mobilizacji przeciwników rządu.

Szymon Hołownia podkreśla konieczność wywierania presji na rządzących. „Teraz trzeba im tę pałę zabrać, żeby już więcej jej nie przeginali”

– Nie można im w środku odpuścić. To jest kluczowe, żeby znowu tego nie przespać, żeby znowu nie „zakomentować” tego na śmierć, na zasadzie: „Już tym razem przegięli pałę” i wracam do swoich zajęć. Nie! Teraz trzeba im tę pałę zabrać, żeby już więcej jej nie przeginali – powiedział Hołownia.

– Ta determinacja, mobilizacja, to że się zapiszecie do nas do ruchu teraz, gdy mnóstwo ludzi do nas przychodzi, że wpłacicie te 20,50 zł na Polskę dla naszych dzieci, taką, w której takie koszmary, jak za Kaczyńskiego, nie będą się już powtarzać – dodał.

Hołownia krytykuje obóz rządzący. W jego ocenie gabinet Mateusza Morawieckiego nie radzi sobie z epidemią koronawirusa. Problemem jest również kwestia praworządności, przestrzegania zapisów konstytucji.

W opinii lidera ruchu Polska 2050 rząd powinien jak najszybciej wprowadzić stan klęski żywiołowej. „Najpierw trzeba przetrwać najgorszy czas pandemii. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej bardzo pomogłoby w zarządzaniu kryzysem i dałoby podstawy prawne choćby do tego, co dziś rząd robi bezprawnie – czyli do ograniczania naszych praw i wolności” – ocenił.

Następnym krokiem, zdaniem Hołowni, powinno być ogłoszenie przedterminowych wyborów. Polityk zaznaczył jednak, że można je przeprowadzić dopiero, gdy osłabnie fala zakażeń w kraju.

Źródło: Facebook