Taco Hemingway najczęściej unika odnoszenia się bezpośrednio do sytuacji w Polsce. Tym razem zrobił jednak wyjątek, a okazją stał się oczywiście protest, który wybuchł po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Tysiące osób w całej Polsce wyszło na ulicę, by protestować przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Zakazuje on aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu. Wiele osób się z taką decyzją nie zgadza i obecnie swoje niezadowolenie manifestują na ulicach polskich miast i w mediach społecznościowych.

Uważnym obserwatorem społeczeństwa w Polsce od kilku lat jest Taco Hemingway. Zwykle unika on odnoszenia się do różnych sytuacji bezpośrednio, komentując je raczej w utworach. Tym razem zrobił jednak wyjątek.

Wpis rapera w mediach społecznościowych zaczyna się od definicji patriotyzmu. „Każdej osobie, która publicznie sprzeciwia się obecnej władzy, automatycznie stawiany jest zarzut o brak patriotyzmu oraz antypolskość. Jednak patriotyzm nigdy nie polegał na ślepym wspieraniu obozu rządzącego. Patriotyzm polega na dbaniu o zdrowie i szczęście swoich rodaków. Patriotyzm polega na empatii i pomocy słabszym. Patriotyzm polega na wyrażaniu głośnego sprzeciwu, gdy innym dzieje się krzywda. I w takiej definicji patriotyzmu (w przeciwieństwie do tej, która skupia się na bezrefleksyjnej żonglerce hasłami, ważnymi datami i nazwiskami), jestem patriotą w stu procentach” – napisał.

Taco Hemingway: „Bądźcie bezpieczni”

Taco Hemingway odniósł się oczywiście do obecnej sytuacji w Polsce. „Duma mnie rozpiera, gdy widzę, co dzieje się w Polsce. Mowa nie o rządzących, rzecz jasna, ale o reakcji społeczeństwa na ostatnie wydarzenia. Głęboko wierzę, ze za jakiś czas będziemy to wszystko wspominać jak jakiś bardzo długi, bardzo zły sen. Patrząc na nastroje społeczne – koniec jest już bliżej, niż dalej” – napisał.

Raper zaapelował także o bezpieczeństwo. „Bądźcie bezpieczni, miejcie oczy dookoła głowy. Krzyczcie, maszerujcie, śpiewajcie, skandujcie – przypomnijcie rządzącym, że patrzymy im na ręce. „Dziewczyny, społeczeństwo z wami” – tak chciałem napisać. Ale, nawet statystycznie rzecz biorąc, przecież to wy jesteście tym społeczeństwem. Kocham was wszystkich, Filip” – dodał Taco Hemingway.

Źr.: Instagram/tacohemingway