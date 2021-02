O. Tadeusz Rydzyk po raz kolejny zaapelował do słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam o wsparci finansowe. Tym razem chodzi o przekazanie 1 procenta podatku na rzecz fundacji Nasza Przyszłość.

W związku z okresem rozliczeniowym organizacje z całej Polski apelują o przekazanie 1 procenta podatku. Nie inaczej jest w przypadku o. Tadeusza Rydzyka, który zaapelował, by 1 procent przekazać na rzecz fundacji Nasza Przyszłość. W ubiegłym roku z tego źródła zebrała ona prawie 5 milionów złotych.

Redemptorysta apel w tej sprawie wystosował do słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam. „Niemal wszystkim podczas pandemii żyje się trudniej, także Radio Maryja i TV Trwam mają problemy, trudniej jest te dzieła utrzymać. Tym bardziej prosimy, by nie lekceważyć możliwości przekazania 1 procenta podatku na rzecz naszej fundacji” – czytamy.

O. Rydzyk odniósł się również do słów z Ewangelii. „Pan Jezus powie do nas na Sądzie Ostatecznym: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Nikt nie zabierze w wieczność ze sobą czegokolwiek. Zabierzemy zasługi za dobre czyny i one będą za nami przemawiały” – dodał.

Źr.: Radio Maryja