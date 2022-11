Kapituła Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego wybrała w czwartek pięć książek, które konkurować będą o tytuł najlepszego dzieła humanistycznego wydanego w Polsce w 2021 r. Zwycięzcę VIII edycji konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki poznamy w styczniu.

Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych została ustanowiona, by „dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców, zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach”. To jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce.

Członkowie kapituły – prof. Krzysztof Jasiecki, prof. Ryszard Kleszcz, prof. Anna Legeżyńska, prof. Włodzimierz Nykiel, prof. Tadeusz Sławek, prof. Rafał Stobiecki, ks. prof. Andrzej Szostek i przewodnicząca, rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska – na posiedzeniu w czwartek dokonali wyboru pięciu najlepszych książek humanistycznych wydanych w 2021 r.

Wśród nich znalazły się prace: dr Marii Ferenc „Każdy pyta co z nami będzie”. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie”, dr hab. Agnieszki Gajewskiej „Stanisław Lem. Wypędzony z wysokiego zamku. Biografia”, dr hab. Magdaleny Koźluk „Pierre Jacquelot, L’Art. De vivre longuement sous le nom de Medee”, prof. Macieja Świerkockiego „Łódź Ulissesa” oraz dr hab. Cezarego Wąsa „Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chory”.

W tym roku na konkurs nadesłano 61 prac, a we wszystkich dotychczasowych edycjach zgłoszono już 490 pozycji naukowych.

Autor zwycięskiej pozycji, która zostanie wyłoniona z finałowej piątki, otrzyma od Uniwersytetu Łódzkiego 50 tys. zł na dalszy rozwój naukowy. Uroczystą galę wręczenia nagrody zaplanowano 29 stycznia 2023 r. w Filharmonii Łódzkiej.

Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych została ustanowiona w 2015 r., w ramach obchodów 70-lecia UŁ. Pierwszym jej laureatem został Jan Strelau za publikację z dziedziny psychologii. W tym roku nagrodzono prof. Zbigniewa Szmyta za książkę „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej”, a wcześniej otrzymali ją: Jerzy Zajadło, Ewa Kołodziejczyk, Dorota Sajewska, Andrzej Friszke, Grzegorz Ziółkowski.

Patron nagrody – prof. Tadeusz Kotarbiński – był pierwszym rektorem UŁ, wybitnym etykiem, filozofem i wykładowcą akademickim. W swoim dorobku zwracał uwagę na to, jak istotna w pracy wykładowcy akademickiego jest etyka i rola „opiekuna spolegliwego”, czyli człowieka wrażliwego na potrzeby innych, empatycznego, otwartego.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Bartłomiej Pawlak