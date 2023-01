Mundial już za nami, jednak reprezentant Argentyny Nicolas Tagliafico postanowił ujawnić kulisy meczu jego drużyny z Polską. Piłkarz przekonuje, że jeden z Polaków w trakcie meczu błagał go, by Argentyńczycy przestali atakować bramkę Biało-Czerwonych.

Przypomnijmy, że Polacy na mundialu w Katarze przegrali swój mecz z Argentyną 0:2. Biało-Czerwoni byli krytykowani za zachowawczy i ultradefensywny styl, który ograniczał się jedynie do prób hamowania ataków rywali.

Co prawda, wynik ostatecznie dał awans podopiecznym Czesława Michniewicza, jednak niesmak po grze naszych piłkarzy pozostał i niewykluczone, że przyczynił się do decyzji PZPN o rozwiązaniu umowy z naszym selekcjonerem.

Nieoczekiwanie do wspomnianego meczu postanowił powrócić Nicolas Tagliafico z Argentyny. Piłkarz podczas internetowej transmisji ujawnił kulisy meczu.

-Polacy nie chcieli grać już po pierwszej straconej bramce. Potem zdobyliśmy drugą bramkę. W pewnym momencie, około sześćdziesiątej minuty, jeden z nich, najlepiej jak umiał po hiszpańsku, powiedział do mnie: „już więcej nie atakujcie, już więcej nie atakuj, wystarczy” – powiedział Argentyńczyk.

Członek drużyny Leo Messiego następnie ironicznie podsumował konsekwencje strzelenia wielu bramek w meczu z Polakami. – Dobrze się stało, że nie strzeliłem gola przeciwko Polsce. Myślę, że gdybym strzelił tego gola, to Polska by odpadła i wszystko by się zmieniło. Bo wtedy Meksyk grałby z Francją, Meksyk załatwiłby Francję i rozpętałoby się całe piekło, a my nie bylibyśmy mistrzami – powiedział.

Nicolas Tagliafico: „W meczu z Polską po pierwszym naszym golu oni nie chcieli już więcej grać. Kiedy zdobyliśmy drugiego, około 60. minuty jeden z Polaków powiedział do mnie, na ile potrafił po hiszpańsku: nie atakujcie więcej, proszę! Kolejny gol mógłby ich wyeliminować”. https://t.co/QVDoaimez7 — Dominik Piechota (@dominikpiechota) January 7, 2023

Skrót meczu dostępny tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=1UfmYhnaegs