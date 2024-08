Ukraińcy prowadzą działania zaczepne na terytorium Rosji. Jak odpowie Władimir Putin? Ekspert mówi o kilku scenariuszach.

Ukraińskie wojska weszły na terytorium Rosji i okupują terytorium w rejonie miasta Kursk. To działania zaczepne, jednak do końca nikt nie wie, jaki był ich cel. Wiele wskazuje na to, że operacja się powiodła, ponieważ w obwodzie Kurskim wybuchła panika, a rosyjskie wojska nie są w stanie odeprzeć elitarnych ukraińskich jednostek.

Jak na ten atak odpowie Władimir Putin? O różnych opcjach, które może wybrać dyktator mówi płk Piotr Lewandowski w rozmowie z portalem Wirtualna Polska. Wojskowy wskazuje, co może zrobić zbrodniarz.

Zdaniem Lewandowskiego opcje są dwie. Druga z nich jest przerażająca, ponieważ bez wątpienia ucierpią cywile. Wiele wskazuje jednak na to, że Putin może się do tego posunąć chcąc prowadzić działania odwetowe.

Ukraińcy na terytorium Rosji. Jak odpowie Putin?

Płk Lewandowski wskazuje dwie opcje. – Jedna to wyparcie wojsk ukraińskich z obszaru, który zajęli Ukraińcy po wejściu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Druga to prawdopodobne, zmasowane uderzenie z powietrza na cele w Ukrainie. Mogą być to duże miasta: Kijów, Charków, Lwów, Odessa, Sumy – powiedział.

Wojskowy przyznaje, że na stole leży również „opcja atomowa”, ponieważ zgodnie z rosyjską doktryną każde wtargnięcie na terytorium tego państwa może spotkać się z odpowiedzią w takiej formie.

– Ale Putin tak nie odpowie. Nie powie o ukraińskiej operacji, że Kijów prowadzi pełnoskalową wojnę, bo krytykowano by go za brak użycia broni atomowej. Będzie więc lawirować – powiedział.

Przeczytaj również: