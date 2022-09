Władimir Putin w trakcie swojego orędzia jasno zaznaczył, że jeżeli integralność terytorialna Rosji zostanie zagrożona, jego kraj użyje „wszelkich dostępnych środków”. Budzi to szczególne obawy w kontekście planowanych w najbliższych dniach referendów na okupowanych terenach.

W dniach 23-27 września na terenach okupowanych przez Rosję mają odbyć się referenda w sprawie przyłączenia ich do Rosji. „Zrobimy wszystko, aby zapewnić bezpieczne środowisko do przeprowadzenia referendów, aby mieszkańcy mogli wyrazić swoją wolę” – zapowiedział Władimir Putin podczas orędzia do narodu. Było to pierwszego tego typu przemówienie od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Putin bardzo jasno zaznaczył, że Rosja odpowie wszelkimi dostępnymi środkami, jeżeli zagrożone zostanie jej terytorium. „Kraje zachodnie naciskają na Kijów, aby przeniósł działania wojenne na terytorium Rosji. Zachód stosuje szantaż nuklearny. Jeśli jej integralność terytorialna jest zagrożona, Rosja użyje wszelkich dostępnych środków, to nie jest blef” – powiedział.

Rosyjski przywódca ostrzegł też wszystkich, którzy chcą szantażować Rosję bronią jądrową. „Kierunek wiatrów może obrócić się w ich stronę” – mówił.

Źr.: Onet