Nowy nieoznakowany radiowóz pojawił się na wyposażeniu Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie (województwo wielkopolskie). Szczególną uwagę zwraca tablica rejestracyjna. Internauci natychmiast to wychwycili.

Cupra Leon to nowy nieoznakowany samochód, który będzie pomagał policjantom z Kępna ścigać piratów drogowych. Auto ma 310 koni mechanicznych mocy, a do „setki” rozpędza się w niecałe pięć sekund. Funkcjonariusze zaznaczają, że nowy pojazd w połączeniu z obecnym taryfikatorem będzie „kolejnym nowoczesnym narzędziem do walki z piratami drogowymi na drogach powiatu kępińskiego”.

Szczególną uwagę internautów zwróciła jednak tablica rejestracyjna: PKE 1NA1. Początkowo może wydawać się zwyczajna, jednak – zdaniem niektórych – może mieć prowokacyjny wydźwięk. „Jeden na jeden! Dobra rejestracja… Policja wyzywa na pojedynek” – czytamy w jednym z komentarzy.

